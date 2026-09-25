“Va a dormir enrollado en la bandera de EE.UU.”: Lula endureció su discurso contra Bolsonaro a días de las elecciones en Brasil

A diez días de las elecciones presidenciales en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva endureció sus críticas contra su principal rival, Flávio Bolsonaro, y volvió a cuestionar su cercanía política con Estados Unidos. Durante un acto de campaña en Recife, el presidente brasileño afirmó que, si el senador opositor llega a la Presidencia, “va a dormir enrollado en la bandera estadounidense”.

“Yo nunca vi a un líder nacional besando la bandera estadounidense en un acto de campaña”, sostuvo Lula ante sus seguidores. Sus declaraciones se produjeron después de que Flávio Bolsonaro anunciara que, si es elegido, Brasil se incorporará al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad regional impulsada por el Gobierno de Donald Trump.

El candidato del Partido Liberal afirmó que pretende incorporar a Brasil al mecanismo desde el próximo año para participar de acciones coordinadas contra el narcotráfico y el crimen organizado. Actualmente, Brasil y México no forman parte de la coalición, que reúne a distintos países de América Latina y el Caribe junto con Estados Unidos.

Lula convirtió en uno de los ejes de su campaña la defensa de la soberanía brasileña y el rechazo a una eventual injerencia extranjera. En los últimos días ya había utilizado un discurso similar durante su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cuestionó la intervención externa en las elecciones de su país y sostuvo que Brasil no debe quedar subordinado a intereses de otras naciones.

En Recife, el mandatario también apuntó contra la familia Bolsonaro, a la que calificó de “traidora”, y vinculó sus críticas con las diferencias que mantiene su Gobierno con Estados Unidos. Entre los puntos de tensión se encuentran las medidas económicas aplicadas a productos brasileños y las posiciones enfrentadas respecto de la situación judicial del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante el acto, Lula también hizo referencia al tramo final de su campaña y anunció que visitará San Pablo y Minas Gerais, dos de los estados con mayor cantidad de electores del país. Ante sus seguidores, afirmó que espera ganar las elecciones en primera vuelta, aunque señaló que el resultado dependerá de la decisión de los votantes.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales será el 4 de octubre. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos válidos, los dos más votados deberán disputar una segunda vuelta el 25 de octubre.

En paralelo, las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro reforzaron su presencia en redes sociales y aplicaciones de mensajería, con grupos de voluntarios destinados a difundir contenidos y contactar a votantes durante los últimos días de campaña.

La actividad digital también derivó en disputas entre ambos espacios, que presentaron denuncias ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y se acusaron mutuamente de incumplir las reglas de campaña. Tanto el oficialismo como la oposición sostienen que sus respectivas estrategias se ajustan a la legislación electoral.