Desde robos hasta un tiroteo: preocupación en Villa Luján por reiterados hechos de inseguridad

Por Santotomealdía

La inseguridad volvió a generar preocupación entre los vecinos de Villa Luján, donde durante las últimas semanas se registraron distintos hechos delictivos. La situación fue planteada por Danisa Robledo, presidenta de la Asociación Vecinal, quien señaló que el barrio atravesó un período de numerosos robos y que en los últimos días incluso se produjo un episodio con disparos contra una vivienda.

En diálogo con Nova al Día, por FM Nova 97.5, Robledo contó que el último hecho de gravedad ocurrió hace pocos días en la zona de Zavalla y Córdoba, "tirotearon una casa”, según relató la vecinalista.

De acuerdo a lo que explicó, ese episodio se suma a una serie de situaciones que vienen afectando a distintos sectores de Villa Luján. Entre ellas, mencionó robos de medidores de gas y de agua, además de sustracciones de cables. “En la zona hubo bastantes robos. Ahora es como que se frenó un poco, pero tuvimos un mes y pico de muchos robos”, señaló.

La preocupación de los vecinos también está vinculada con hechos de menor escala que, de acuerdo con Robledo, se repiten con frecuencia. La presidenta de la vecinal sostuvo que la situación de seguridad en el barrio es “muy difícil” y consideró necesario avanzar con herramientas que permitan prevenir y alertar ante nuevos episodios.

En ese sentido, contó que desde la Municipalidad les comunicaron que comenzarán a entregarse alarmas comunitarias. La Vecinal Villa Luján buscará ahora identificar los sectores donde considera que estos dispositivos son más necesarios para avanzar con su instalación.

Robledo también hizo referencia a una problemática relacionada con la acumulación de residuos en distintos puntos del barrio. Explicó que en algunas zonas la recolección de ramas y hojas lleva hasta seis semanas de demora, lo que favorece la formación de microbasurales. Según señaló, algunas personas que revisan las bolsas de basura terminan arrojando los residuos en esos lugares.

La vecinalista planteó que tanto los vecinos como el Municipio deben intervenir para evitar que esas situaciones se profundicen y reclamó el cumplimiento de los horarios de recolección de residuos domiciliarios y de poda.

La situación de inseguridad se suma así a otras preocupaciones que los vecinos de Villa Luján vienen planteando ante la Vecinal. En este caso, el reclamo apunta a reforzar las herramientas de prevención y a encontrar respuestas frente a una serie de hechos que, según Robledo, se mantuvieron durante las últimas semanas.