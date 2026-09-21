Costa Azul: detuvieron a un hombre por microtráfico y el operativo terminó con policías atacados a piedrazos

Por Santotomealdía



Un hombre fue detenido este domingo en barrio Costa Azul durante un procedimiento por presunto microtráfico de drogas, en el que Gendarmería Nacional secuestró 50 envoltorios verdes y otro transparente con cocaína. El operativo derivó además en momentos de tensión cuando un grupo de personas atacó a piedrazos a los uniformados y provocó daños en vehículos policiales.

El procedimiento comenzó pasadas las 11.30, cuando integrantes del Escuadrón Núcleo “Santa Fe Norte” de Gendarmería realizaban un patrullaje preventivo en el marco del Plan Bandera. Según la información conocida, los efectivos observaron un intercambio que consideraron compatible con una maniobra de venta de drogas al menudeo y decidieron intervenir.

Al intentar identificar al sospechoso, el hombre habría arrojado dos envoltorios de nailon verde que contenían una sustancia blanca en polvo. Al mismo tiempo, otra persona lanzó hacia un terreno baldío lindante un estuche negro.

En el interior de ese elemento, los gendarmes encontraron varios envoltorios de características similares y otro transparente con la misma sustancia.

Piedrazos durante el procedimiento

Mientras avanzaba la intervención de Gendarmería, un grupo de personas comenzó a insultar a los uniformados y exhibió elementos contundentes, según la información suministrada sobre el procedimiento.

Ante esa situación, los gendarmes solicitaron colaboración a la Central de Emergencias 911 y acudieron al lugar efectivos del Comando Radioeléctrico de la ciudad.

La situación continuó durante el repliegue de los agentes. Se produjeron lanzamientos de piedras contra los uniformados y los vehículos utilizados en el operativo, algunos de los cuales resultaron dañados.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando un efectivo se disponía a subir a la parte trasera de una camioneta y los piedrazos se intensificaron, llegando uno de los elementos a impactar contra el vehículo. Pese a lo ocurrido, ninguno de los integrantes de las fuerzas de seguridad resultó herido.

El narcotest dio positivo para cocaína

Debido a las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento, el detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede del Escuadrón Núcleo “Santa Fe Norte”, donde continuaron las actuaciones.

En total, se contabilizaron 50 envoltorios de nailon verde y otro transparente con una sustancia blanca. Posteriormente, y en presencia de testigos, se realizaron los análisis correspondientes.

De acuerdo con la información suministrada, el narcotest arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína. Hasta el momento no fue informado el peso total de la droga secuestrada.

Intervención de la Fiscalía de Microtráfico

El procedimiento fue comunicado a las autoridades de Gendarmería y de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, mientras que posteriormente tomó intervención la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico (Ufemi) del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal interviniente dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, además de ordenar su revisión médica, identificación y posterior alojamiento en una dependencia policial.

También se solicitaron una pericia química para determinar la naturaleza y el peso de la sustancia secuestrada, la identificación de posibles testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector.

La causa quedó provisoriamente encuadrada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio.