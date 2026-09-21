Lo detuvieron por intentar sobornar a policías luego de dar positivo en un control de alcoholemia

Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado en nuestra ciudad luego de intentar sobornar a policías que le habían retenido la licencia de conducir tras dar positivo en un control de alcoholemia. El episodio ocurrió en Avenida 7 de Marzo, a metros del acceso al puente Carretero, donde el conductor terminó reducido después de regresar al lugar y ofrecer dinero a los agentes.

Todo comenzó alrededor de las 3.40, cuando personal policial realizaba un operativo de alcoholemia y detuvo la marcha de un Peugeot 208 blanco. El conductor fue sometido al test correspondiente y el resultado fue de 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, por encima del límite permitido.

Ante el resultado, los agentes retuvieron preventivamente la licencia y le informaron que no podía continuar conduciendo. El procedimiento parecía haber terminado, pero algunos minutos después el hombre regresó caminando hasta el lugar acompañado por otra persona.

De acuerdo con lo informado en las actuaciones, el conductor comenzó a insultar y amenazar al personal policial y, en medio de la discusión, habría intentado recuperar su documentación ofreciéndoles dinero en efectivo a cambio de que se la devolvieran.

Los efectivos le pidieron que depusiera su actitud, pero el hombre se resistió al procedimiento y finalmente fue reducido y aprehendido. La persona que lo acompañaba aprovechó la situación para escapar del lugar y no pudo ser identificada.

Además de la aprehensión, el vehículo fue secuestrado y trasladado al corralón municipal de Santo Tomé. Durante el procedimiento también se incautaron un teléfono celular iPhone 11, un reloj metálico, las llaves del automóvil y una billetera con documentación personal y $407.500 en efectivo.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 12ª de Santo Tomé, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. La fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación tomó intervención en el caso, que quedó caratulado inicialmente por resistencia a la autoridad, amenazas y tentativa de cohecho.