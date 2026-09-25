Crimen de Federico Aramburú: la Justicia francesa condenó a sus asesinos

El Tribunal Penal de París condenó este viernes a Loïk Le Priol y Romain Bouvier por el homicidio del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú, ocurrido en Francia en marzo de 2022. Le Priol recibió una pena de 26 años de prisión, mientras que Bouvier fue condenado a 19 años.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de un altercado que Aramburú había mantenido junto a su excompañero de Biarritz y amigo Shaun Hegarty con Le Priol y Bouvier en un bar ubicado sobre el bulevar Saint-Germain, en París. La discusión duró menos de un minuto y terminó cuando el personal del establecimiento separó a los involucrados.

Después del episodio, Aramburú y Hegarty se retiraron del lugar y comenzaron a caminar hacia el hotel donde se alojaban. Sin embargo, poco después un Jeep de color verde militar se detuvo junto a ellos. Según la reconstrucción del caso, Bouvier descendió primero y efectuó varios disparos que no alcanzaron a los argentinos.

Luego, Le Priol abrió fuego contra Aramburú en reiteradas oportunidades y uno de los disparos terminó provocándole la muerte en plena calle. El exrugbier tenía 42 años y había desarrollado una destacada carrera deportiva, que incluyó su paso por Biarritz, Perpignan y el seleccionado argentino.

El juicio se llevó adelante entre el 7 y el 25 de septiembre de 2026 ante la Corte de Asís de París, después de más de cuatro años de investigación y espera. Para la familia y el entorno de Aramburú, la instancia judicial representó un momento decisivo para esclarecer las responsabilidades por el crimen.

La figura de Federico también permaneció muy presente en el ambiente del rugby argentino durante estos años. Antes del inicio del proceso judicial, Los Pumas le rindieron un homenaje durante el partido frente a Australia disputado en Mendoza.

En aquella oportunidad, los integrantes del seleccionado argentino ingresaron al campo de juego durante el calentamiento con remeras negras que llevaban la inscripción “Justicia por Fede”, en recuerdo del exjugador asesinado en Francia. La iniciativa contó con el respaldo de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

El homenaje también se extendió a los clubes que disputaron aquella fecha del Top 14 de la URBA, que se sumaron a la campaña con la misma consigna pocos días antes del comienzo del juicio.

Además del acompañamiento a la familia durante el proceso judicial, la organización Hego Pampa fue creada con una mirada de largo plazo para mantener viva la memoria de Aramburú. La entidad impulsa actividades culturales, deportivas y solidarias vinculadas con los valores que el exrugbier representó dentro y fuera de la cancha.

Con las condenas de este viernes, el proceso judicial por el homicidio de Federico Aramburú llegó a una instancia central después de más de cuatro años del crimen que conmocionó al rugby argentino y francés.