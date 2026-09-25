Murió “El Negro” González Oro, histórico conductor de la radio argentina

El periodista y conductor Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde 2020. La noticia fue confirmada por colegas cercanos al comunicador, quienes señalaron que atravesaba un problema de salud y que su estado había desmejorado durante los últimos diez días.

González Oro había elegido instalarse en Uruguay durante la pandemia de coronavirus, cuando decidió mudarse al balneario de Manantiales en busca de una mejor calidad de vida. Con el paso de los años, aquel lugar se convirtió en su residencia definitiva y también en el escenario desde el que realizó sus últimos trabajos en radio, antes de anunciar su retiro de los medios.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro era abogado, profesión en la que se había formado antes de dedicarse por completo al periodismo. A lo largo de más de tres décadas construyó una extensa carrera en radio y televisión y se convirtió en una de las voces más reconocibles de la comunicación argentina.

Uno de los momentos centrales de su trayectoria fue su llegada a Radio 10, donde desde 1999 condujo El oro y el moro. El programa se mantuvo durante 15 años en el aire y se transformó en uno de los ciclos más escuchados de la emisora, con una propuesta que combinaba información, actualidad, deportes y espectáculos. Por el programa pasaron periodistas y especialistas como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin.

Tras su salida de Radio 10 en 2014, continuó su carrera en Radio La Red y también regresó a la emisora para conducir Negro en la Diez. Más adelante, en 2020, se incorporó a Radio Rivadavia, donde estuvo al frente de Tarde pero temprano y luego de La vida misma.

A lo largo de su carrera, González Oro mantuvo contacto con numerosas figuras de la política, el espectáculo, la cultura y el ámbito empresarial. Por sus programas pasaron dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos el expresidente Carlos Menem y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Su popularidad también trascendió la radio. Fue parte de programas de televisión como Polémica en el Bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana, además de participar en espectáculos teatrales. También mantuvo vínculos de amistad con reconocidas figuras del mundo artístico, entre ellas Cacho Castaña, Marcelo Tinelli y Gerardo Sofovich.

En 2016, González Oro hizo pública su homosexualidad y se convirtió en una de las figuras de la radio argentina de mayor exposición en hablar abiertamente sobre su orientación sexual, en una época en la que ese tipo de visibilidad todavía era poco frecuente entre los principales conductores de los medios.

En marzo de 2021 anunció su retiro de la actividad periodística después de 35 años de trayectoria. Su última emisión fue el 2 de abril de ese año y se realizó desde Uruguay, país en el que había decidido radicarse meses antes.

Con su muerte, la radio argentina despide a una figura que durante décadas ocupó un lugar central en la comunicación y que construyó una extensa trayectoria al frente de algunos de los programas más reconocidos de la radio y la televisión del país.