Colón lo dio vuelta ante Unión y festejó en el clásico de Reserva

Colón se quedó con el clásico santafesino de Reserva al vencer 2-1 a Unión en el predio 4 de Junio, por la décima fecha del Torneo Proyección. El Sabalero remontó un partido que parecía encaminado al empate y encontró el gol de la victoria en el tramo final, para quedarse con tres puntos importantes en su lucha por salir de los últimos lugares.

Unión fue el encargado de abrir el marcador a los 31 minutos. Facundo Iacono apareció para poner el 1-0 y darle ventaja al conjunto visitante, que había logrado adelantarse en un partido muy disputado. Sin embargo, Colón reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad a los 44', cuando Jerónimo Buosi marcó el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, el encuentro mantuvo la paridad y ninguno de los dos logró sacar ventaja. Cuando todo parecía indicar que el clásico terminaría en empate, apareció una pelota parada para cambiar el destino del partido.

Un tiro libre generó peligro sobre el arco de Unión y el arquero Lucas Chávez dio un rebote que fue aprovechado por Laureano Páez. El delantero estuvo atento para capturar la pelota y definir, convirtiendo el 2-1 para Colón en el tramo final.

El Sabalero tuvo que resistir durante los últimos minutos, pero consiguió sostener la ventaja y terminó celebrando una victoria que tiene un valor especial por tratarse del clásico y por su impacto en la tabla. Fue apenas el segundo triunfo de Colón en el campeonato, resultado que le permitió despegarse de los últimos puestos.

Para Unión, la derrota significó un golpe en su objetivo de acercarse a los puestos de clasificación. El empate le habría permitido sumar y mantenerse a corta distancia de la zona de playoffs, pero el gol de Páez dejó al Tatengue sin puntos y fuera de los puestos de clasificación a cuartos de final.

Con la victoria, Colón quedó 15° en la Zona B con 8 puntos, a 10 unidades de los puestos de clasificación a cuartos de final. Unión, por su parte, bajó al noveno lugar de la Zona A con 13 puntos, a tres de la zona de clasificación.