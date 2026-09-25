Argentina perdió por penales ante Paraguay y se quedó con la plata en los Juegos Suramericanos

La Selección Argentina Sub 19 no pudo coronar su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con el oro. El equipo dirigido por Diego Placente empató 0-0 ante Paraguay y cayó 5-4 en la definición por penales, en una final disputada en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. De esta manera, la Albiceleste se quedó con la medalla de plata, mientras que Paraguay festejó el título.

Argentina tuvo un comienzo activo y buscó generar peligro principalmente a través de la pelota detenida. Facundo Carrizo tuvo la primera oportunidad con un tiro libre que pasó muy cerca de uno de los ángulos, mientras que poco después una infracción sobre Ian Subiabre también terminó en una situación favorable para el conjunto de Placente.

Paraguay respondió a los 15 minutos con un remate de Pedro Zarza que se fue apenas desviado. La Albirroja comenzó a ganar terreno y a avanzar con mayor velocidad, aunque la defensa argentina consiguió interrumpir varios de sus ataques. A los 31 minutos, Máximo Leguizamón intervino ante un posible cabezazo de José Buhring, aunque la acción finalmente fue invalidada por una falta en ataque.

Poco después, el arquero argentino volvió a aparecer para desviar un envío de Zarza que había generado peligro. En el cierre de la primera etapa se produjo además un momento de tensión, luego de una acción sobre Subiabre que derivó en un cruce entre jugadores de ambos equipos. Leguizamón y Thiago Fernández protagonizaron una discusión, y el arquero argentino fue amonestado. El defensor paraguayo ya tenía una tarjeta amarilla.

En el segundo tiempo, Argentina volvió a acercarse rápidamente. Facundo Jainikoski, recién ingresado, quedó mano a mano con el arquero paraguayo, pero definió cruzado y la pelota pasó muy cerca del palo. A los 56 minutos llegó otra chance clara: Ramiro Tulián sacó un remate que pegó en el palo y le negó al seleccionado argentino la apertura del marcador.

Diez minutos más tarde, Subiabre probó desde afuera del área y el disparo terminó en un córner. Paraguay también tuvo sus oportunidades para romper el cero, pero ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en un partido que se volvió cada vez más cerrado a medida que se acercaba el final.

A los 84 minutos, Tulián tuvo otra posibilidad, aunque no logró conectar con comodidad la pelota para enviarla al arco. En el tramo final, Argentina quedó con diez jugadores por la expulsión de Thiago Fernández, quien recibió la segunda amarilla. Sin tiempo para más, el empate 0-0 llevó la definición del campeón directamente a los penales.

Desde los doce pasos, la serie fue pareja desde el comienzo. Felipe Esquivel convirtió para Argentina y Milan Freyres respondió para Paraguay. Luego marcaron Franco Domínguez y Joaquín Bogarín, mientras que Thiago Pérez y Amín Cristaldo hicieron lo propio para dejar el marcador 3-3.

La definición comenzó a inclinarse cuando Leandro Olima falló su penal, con un remate que se fue por encima del travesaño. Rodrigo Vera aprovechó la oportunidad y puso a Paraguay nuevamente en ventaja. Sin embargo, Facundo Jainikoski mantuvo con vida a Argentina al convertir su ejecución, con un disparo alto y al centro.

La serie quedó entonces en los pies de Mauro Coronel, quien convirtió el último penal y selló el triunfo paraguayo por 5-4. Argentina terminó así con la medalla de plata en los Juegos Suramericanos, después de haber alcanzado la final y quedar a un paso de la consagración.