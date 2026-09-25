La PDI realizó dos allanamientos y detuvo a cuatro personas investigadas por lesiones y amenazas

Cuatro personas fueron detenidas este viernes tras dos allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa que investiga amenazas calificadas y lesiones leves dolosas. Durante los procedimientos, los agentes secuestraron un arma de fuego, cartuchería y teléfonos celulares, considerados de interés para la investigación.

Las medidas judiciales fueron llevadas adelante por personal de la Sección Delitos Especiales, con la colaboración de los grupos de irrupción GOT de las Unidades Regionales XV y XI. Los domicilios habían sido identificados a partir de distintas tareas realizadas por los investigadores.

Como resultado de los operativos fueron detenidos H. H. T., de 27 años; V. L. C., de 19; G. M. C., de 21; y M. J. A., de 48 años. Las cuatro personas quedaron a disposición de la Fiscalía N.º 1 de Santa Fe, a cargo del fiscal Raúl Marcelo Nessier.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 4 de agosto, luego de un conflicto entre vecinos. Según la denuncia, una mujer habría sido amenazada y agredida físicamente durante el episodio. Posteriormente, otro integrante de su grupo familiar habría recibido amenazas mediante la exhibición y utilización de un arma de fuego.

A partir de la información reunida durante la investigación, los agentes lograron establecer los domicilios vinculados con las personas investigadas y solicitaron las correspondientes órdenes de allanamiento. El juez de Primera Instancia de Santa Fe, Lisandro Aguirre, autorizó finalmente los procedimientos.

En el domicilio donde fueron encontrados el arma y la cartuchería, el fiscal dispuso que H. H. T. sea investigado por amenazas calificadas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. Las otras tres personas quedaron vinculadas a la investigación por amenazas calificadas y lesiones leves dolosas.

Los elementos secuestrados y las actuaciones realizadas durante los allanamientos quedaron a disposición de la Fiscalía, que continuará con la investigación para determinar las circunstancias del conflicto y las responsabilidades que pudieran corresponder.