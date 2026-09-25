Dos allanamientos y un detenido por un robo cometido en agosto

Un joven de 18 años fue detenido en Santo Tomé tras dos allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa por robo calificado. Los procedimientos se llevaron a cabo en domicilios vinculados al sospechoso y permitieron además secuestrar prendas de vestir y teléfonos celulares que quedaron a disposición de la investigación.

La detención recayó sobre D. A. V., de 18 años, quien fue trasladado a la sede del Departamento Operativo de la PDI para continuar con las diligencias procesales correspondientes. La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía a cargo del fiscal Raúl Nessier.

Los allanamientos fueron autorizados por el juez de Primera Instancia de Santa Fe, Lisandro Pedro Aguirre, luego de que los investigadores reunieran elementos que permitieron vincular al joven con el hecho que se investiga.

El robo ocurrió el 27 de agosto, cuando un hombre ingresó a un comercio de Santo Tomé y, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajo un teléfono celular a uno de los clientes. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

A partir de la denuncia, la PDI inició distintas tareas para identificar al presunto autor. Los investigadores analizaron las imágenes del robo, realizaron tareas de campo y entrevistas y efectuaron cruces de información a través de sistemas policiales y registros de identificación.

Con esos elementos, la Justicia autorizó los procedimientos que finalmente permitieron detener al joven y secuestrar elementos considerados de interés para el avance de la causa.