La nafta premium cruzó la barrera de los $2.500 por litro en Santo Tomé

Por Santotomealdía

El nuevo aumento de los combustibles ya se siente en las estaciones de servicio de nuestra ciudad y llevó a la nafta premium por encima de los $2.500 por litro. En la estación Shell ubicada sobre calle Hernandarias, la V-Power Nafta pasó a comercializarse a $2.508 por litro, mientras que la versión súper quedó en $2.179.

El incremento se produjo en línea con las subas aplicadas por distintas petroleras, que elevaron sus precios entre un 2% y un 5%, con diferencias según la región. En la estación consultada por Nova al Día, el encargado Claudio Lamadrid señaló que el aumento fue de aproximadamente 3% a 3,5% para las naftas, mientras que en el caso del diésel rondó el 5%.

Además de la nafta premium y súper, los precios actualizados en esa estación son de $2.729 para la V-Power Diesel y $2.465 para el Evolux Diesel. El GNC, en tanto, se ubica en $869 por metro cúbico.

Lamadrid señaló que, pese al nuevo incremento, la estación no registró hasta el momento una caída significativa en el consumo. “Por ahora no hemos notado baja, después con los números finales se verá”, explicó en diálogo con FM Nova 97.5.

El encargado de la estación consideró que los aumentos pueden generar algún cambio en la cantidad de combustible que carga cada cliente, aunque no necesariamente una reducción en el uso de los vehículos. “El que necesita el vehículo no deja de usarlo. Puede sí disminuir un poco el consumo, pero el auto se tiene que mover”, sostuvo.

Consultado sobre los motivos de la suba, Lamadrid señaló que en el sector tampoco cuentan con información precisa sobre las razones de la decisión comercial y mencionó la posibilidad de que esté relacionada con la rentabilidad de las compañías. Sobre el aumento del crudo, coincidió en que puede haber incidido, aunque planteó una crítica al comportamiento habitual de los precios: “Cuando el barril sube, sube, y cuando el barril baja nadie se acuerda de bajar otra vez”.

Por ahora, tampoco existe certeza sobre si habrá nuevas modificaciones en las próximas semanas. “Vamos a ver si es así hasta ahora o si hay alguna otra cosa más que tengamos que recibir de aumento”, expresó Lamadrid.

El movimiento en los surtidores se produce en un contexto de fuerte incremento del precio internacional del petróleo. El barril de crudo Brent volvió a superar los 100 dólares, impulsado por la volatilidad de los mercados y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán. Ese escenario llevó a las compañías a trasladar parte del aumento de sus costos a los precios finales.

Según la información difundida en los últimos días, las petroleras que aplicaron las subas decidieron además dejar atrás el esquema de estabilización que había permitido mantener los valores congelados durante los últimos meses pese a las variaciones del mercado internacional. YPF, por el momento, mantuvo sus precios sin modificaciones, aunque en el sector no descartan que pueda aplicar cambios próximamente.