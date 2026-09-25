Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto tendrá una buena oportunidad de sumar puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán: el argentino terminó décimo en la clasificación disputada este viernes en el circuito callejero de Bakú y partirá desde la quinta fila en la carrera de este sábado.

El piloto de Alpine protagonizó una destacada actuación en la Q2, donde consiguió sobre el final una vuelta que le permitió avanzar a la instancia definitiva por apenas unas décimas. Sin embargo, en su intento de clasificación en la Q3 cometió un error que le impidió completar un giro limpio y tuvo que conformarse con el décimo lugar.

Colapinto marcó 1:44.963 en su única vuelta rápida de la tanda final y quedó a 0.397 segundos de Carlos Sainz, quien sorprendió con su Williams y se quedó con el noveno puesto. El argentino debió realizar un segundo intento, aunque ya con los neumáticos desgastados, por lo que no pudo mejorar su registro.

Por delante de Colapinto quedaron su compañero de equipo, Pierre Gasly, que clasificó séptimo con 1:44.047, y Max Verstappen, octavo con 1:44.081. La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue de 0.916 segundos.

Después de la clasificación, Colapinto destacó la dificultad de su vuelta en la Q2, especialmente por la falta de succión en las rectas. “Fue muy difícil sin la succión porque perdí en la recta cuatro o cinco décimas”, explicó el argentino al analizar la maniobra que le permitió meterse entre los diez mejores.

Sobre el error que cometió en la Q3, Colapinto reconoció que todavía tiene dificultades para controlar el comportamiento de los neumáticos durante las frenadas. “No estoy pudiendo frenar fuerte y bien sin bloquear. Estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta la curva por eso”, señaló.

La clasificación tuvo como gran protagonista a George Russell, que consiguió la pole position con Mercedes tras marcar un tiempo de 1:42.526. El británico aventajó por 0.837 segundos a Charles Leclerc, que largará segundo con Ferrari. Oscar Piastri e Isack Hadjar completaron la segunda fila.

Una de las sorpresas de la jornada fue el accidente de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, durante la Q1. El piloto de Mercedes no pudo continuar en la clasificación y partirá desde el 16° lugar.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre desde las 8:00 de la mañana, hora argentina, y tendrá una extensión de 51 vueltas en el circuito callejero de Bakú.