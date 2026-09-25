La morosidad se agrava: los deudores “irrecuperables” aumentaron un 60% en un año

La morosidad continúa en aumento y los casos más graves muestran un fuerte deterioro en la capacidad de pago. Un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de datos del Banco Central (BCRA), indicó que la cantidad de deudores en situación “irrecuperable” creció un 60% en el último año y ya alcanza a 3,4 millones de personas.

La categoría comprende a quienes acumulan más de un año de atraso en el pago de sus obligaciones. En los últimos doce meses se sumaron casi 1,3 millones de personas a este grupo, que actualmente representa el 16,8% del total de deudores registrados en el sistema financiero y no bancario.

En términos generales, el informe contabilizó 5,6 millones de deudores morosos sobre un total de 20,6 millones, lo que significa que el 26,9% de quienes tienen algún tipo de crédito presenta al menos una línea con tres meses o más de atraso. Esa proporción equivale al 15,9% de la población mayor de 18 años.

Durante el período analizado, que toma datos de julio, se incorporaron 1,7 millones de nuevos deudores morosos. Según el relevamiento, el incremento se concentró principalmente en los niveles más severos de atraso y en obligaciones de montos relativamente bajos.

Precisamente, uno de los datos que destaca el informe es el reducido volumen de las deudas asociadas a los casos más graves. La mitad de los deudores considerados “irrecuperables” acumula deudas de $77.900 o menos, pese a encontrarse en una situación de incumplimiento prolongado.

Desde el IAG interpretan que este comportamiento muestra que el sobreendeudamiento más crítico no estaría relacionado principalmente con grandes compras o bienes durables, sino con las dificultades para afrontar compromisos cotidianos de menor cuantía.

La morosidad también presenta diferencias importantes según el tipo de entidad. Los canales no bancarios aparecen entre los más afectados: en las casas de venta de electrodomésticos, la tasa de incumplimiento llega al 54%, mientras que en otras cadenas comerciales alcanza el 28,7%.

Por edad, los jóvenes presentan uno de los niveles más elevados de incumplimiento. El 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años está en mora, por lo que este grupo concentra la mayor tasa entre las distintas franjas etarias analizadas.

También existen diferencias marcadas entre las provincias. Según el relevamiento, La Rioja registra la mayor tasa de morosidad, con 26%, seguida por Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%).

Los analistas que elaboraron el informe vinculan el aumento de la morosidad con distintos factores, entre ellos la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, tanto en el sector público como en el privado registrado, y el mantenimiento de tasas de interés elevadas para los créditos destinados al consumo.