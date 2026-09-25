Volaron las entradas para la despedida de Messi: se agotaron en menos de dos horas

La expectativa por la última presentación de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país quedó reflejada desde el primer minuto: las entradas para el partido ante Benín se agotaron en menos de dos horas. La venta comenzó este jueves a las 18 y se realizó exclusivamente de manera online, con miles de hinchas intentando conseguir una localidad para estar presentes en el estadio Monumental.

La demanda fue tan elevada que la plataforma Deportick registró una extensa fila virtual para acceder a la compra de los tickets. Cerca de las 20, el sistema ya mostraba la leyenda “agotado” en el sector destinado a la comercialización de las entradas.

El encuentro frente a Benín se disputará el 6 de octubre en el Monumental y será el último partido de Messi con la camiseta albiceleste en territorio argentino. De esta manera, el capitán tendrá su despedida ante el público local después de una extensa trayectoria con la Selección, que incluyó la obtención de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Las localidades tenían precios que iban desde $90.000 hasta $480.000, según la ubicación dentro del estadio. La entrada popular costaba $90.000, mientras que para los menores de 3 a 10 años el valor era de $29.000. Las plateas tenían precios de entre $180.000 y $480.000.

En detalle, las plateas Altas Sívori y Centenario costaban $180.000; las Medias Sívori y Centenario, $320.000; las Altas San Martín y Belgrano, $320.000; las Bajas San Martín y Belgrano, $450.000; y las Medias San Martín y Belgrano, $480.000. Los menores de 3 años no necesitaban entrada.

Mientras las localidades para el partido que marcará la despedida de Messi de la Selección en Argentina ya se agotaron, todavía quedan tickets disponibles para los otros compromisos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará en el país.

El primero será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En este caso, la venta continúa únicamente para la platea Ardiles, con un valor de $90.000.

También sigue la venta para el encuentro frente a Burkina Faso, previsto para el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental. Será el partido previo a la despedida ante Benín, que ya tiene todas sus localidades agotadas.