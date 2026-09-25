ASTEOM recurrirá a la Justicia por la transferencia de $57.000 millones de fondos de IAPOS

Por Santotomealdía



La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) anunció que presentará este viernes un recurso de revocatoria contra el Decreto Provincial N.º 1878/2026, que autoriza la transferencia de hasta 57.000 millones de pesos del Servicio Complementario de IAPOS hacia una fuente de recursos de libre disponibilidad del Estado provincial. La presentación se realizará junto con FESTRAM y otros sindicatos municipales de la provincia.

Además, las organizaciones solicitarán una medida cautelar para suspender los efectos del decreto mientras se analiza la legalidad de la transferencia. El objetivo planteado por ASTEOM es evitar que los recursos sean utilizados antes de que exista una resolución definitiva sobre el reclamo.

Según explicó el sindicato, los fondos involucrados provienen de aportes realizados por los propios afiliados y están destinados a financiar prestaciones específicas del Servicio Complementario de IAPOS, entre ellas prótesis, implantes, cobertura de sepelio, internaciones geriátricas, elementos médicos, derivaciones de alta complejidad, telemedicina y bombas de insulina.

ASTEOM sostiene que una transferencia de esta magnitud debería contar con una fundamentación técnica, financiera y actuarial que permita determinar que los recursos constituyen efectivamente un excedente y que su utilización no comprometerá las prestaciones actuales o futuras de los afiliados.

Precisamente, uno de los cuestionamientos que fundamentan el recurso es, según el comunicado, la “ausencia de información pública” que permita arribar a esa conclusión. Por ese motivo, la organización reclama información sobre el destino de los fondos y las condiciones previstas para su restitución.

Desde ASTEOM remarcaron además que su planteo “no es político ni partidario”, sino que está relacionado con la defensa de los recursos aportados por los trabajadores para financiar prestaciones de salud. En ese sentido, el sindicato reclamó “transparencia, información completa y garantías concretas respecto del destino y la restitución de estos recursos”.

El planteo se produce después de que FESTRAM manifestara públicamente su rechazo al decreto provincial y anticipara que analizaba acciones gremiales y legales. La Federación había cuestionado la utilización de los fondos y reclamado además tener representación en el Directorio de IAPOS para participar del control y administración de los recursos.

De esta manera, el cuestionamiento que comenzó con el pronunciamiento gremial avanzará este viernes hacia una presentación formal contra el decreto, con el pedido adicional de una cautelar para intentar frenar la transferencia mientras se resuelve el planteo.