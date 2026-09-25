El recorte de Zona Fría es ley y cambia el esquema de subsidios al gas

El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que reduce el alcance territorial de los subsidios al gas y modifica los criterios para acceder a la bonificación. La iniciativa fue aprobada este jueves con 38 votos a favor y 8 en contra, en una sesión marcada por el retiro del bloque peronista del recinto.

Con la sanción definitiva, el beneficio general queda concentrado en las regiones históricamente contempladas por el régimen: la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna. En cambio, las zonas que habían sido incorporadas a partir de la ampliación aprobada en 2021 dejarán de contar con el descuento de manera automática y pasarán a un esquema de asistencia focalizado según la situación socioeconómica de los usuarios. La ampliación de 2021 había extendido el régimen a nuevas provincias, departamentos y localidades sobre la base de determinadas zonas bioambientales.

El cambio tendrá un impacto directo en Santa Fe, particularmente en el sur provincial. De acuerdo con estimaciones difundidas durante el debate, unos 550.000 hogares de ocho departamentos, que representan alrededor de 1,7 millón de personas, estaban alcanzados por el beneficio incorporado en 2021. Con la nueva ley, esa cobertura territorial dejará de aplicarse de manera general.

Esto no significa que todos esos usuarios queden automáticamente sin asistencia. El nuevo esquema contempla que quienes cumplan determinadas condiciones de ingresos y vulnerabilidad puedan mantener una bonificación focalizada, de modo que el acceso al beneficio ya no dependerá únicamente de vivir dentro de una zona incluida en el régimen por sus características climáticas. El régimen vigente distingue, entre otros criterios, condiciones vinculadas con ingresos, jubilaciones, asignaciones sociales y otras situaciones de vulnerabilidad.

La principal diferencia, entonces, será el paso de un subsidio determinado territorialmente a uno definido por la situación socioeconómica del usuario. En Santa Fe, eso implica que miles de hogares del sur provincial que hasta ahora recibían el descuento por estar dentro de la denominada Zona Fría deberán cumplir los nuevos requisitos para conservar una parte del beneficio.

El impacto concreto sobre las facturas dependerá del nivel de consumo y de la categoría de cada usuario. Una estimación difundida previamente por El Litoral había calculado que la pérdida del descuento específico podía representar incrementos de entre 30% y 40% en determinadas facturas, aunque el efecto final será diferente según cada caso.

El Gobierno nacional defendió la modificación con el argumento de que la ampliación de 2021 había extendido el beneficio a un universo demasiado amplio y que los subsidios deben concentrarse en los hogares que efectivamente necesitan asistencia. La secretaria de Energía, María Tettamanti, sostuvo durante el debate que la política energética debe priorizar la situación de los usuarios por sobre un criterio exclusivamente territorial.

La sanción también estuvo atravesada por una fuerte disputa política. Antes de comenzar el tratamiento, el jefe del bloque peronista, José Mayans, anunció el retiro de sus senadores del recinto en rechazo a la iniciativa. La maniobra buscaba dejar al oficialismo sin el quórum necesario para avanzar, pero La Libertad Avanza y sus aliados lograron mantener las 37 bancas requeridas y finalmente aceleraron la votación.

Entre los senadores santafesinos, Marcelo Lewandowski estuvo ausente luego de que el bloque peronista abandonara el recinto, mientras que Carolina Losada y Eduardo Galaretto permanecieron en sus bancas y votaron en contra de la reforma. Losada y Galaretto integraron el grupo de ocho senadores que rechazó la iniciativa.

El Gobierno de Santa Fe había manifestado su rechazo al recorte desde que el proyecto obtuvo media sanción en Diputados. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, había advertido que el impacto recaería especialmente sobre los usuarios del interior durante los meses de invierno y cuestionó que se elimine el criterio climático para la región central.

En la misma línea, la vocera provincial Virginia Coudannes había señalado que la modificación “profundiza la brecha” entre el interior productivo y la Capital Federal. El gobernador Maximiliano Pullaro, por su parte, llevó el reclamo a las conversaciones con funcionarios nacionales durante las negociaciones previas a la sanción definitiva.

La ley también introduce otras modificaciones en materia energética, entre ellas disposiciones vinculadas con la regularización de deudas del mercado eléctrico y las reglas tarifarias, además de mantener el mecanismo de financiamiento del fondo que sostiene el régimen de Zona Fría. El nuevo esquema, en definitiva, reduce el alcance automático del beneficio y concentra la asistencia en los sectores que cumplan con los criterios de focalización establecidos por la normativa.