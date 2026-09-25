Entró al patio de una vivienda, escapó por un tapial y terminó detenido

Un hombre de 32 años fue aprehendido tras ser señalado por el ingreso a una vivienda ubicada en inmediaciones de Solís y Rivadavia. El procedimiento se realizó luego de un aviso al 911 por un robo y permitió secuestrar varios trozos de bronce que serían parte de una luminaria.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje fue comisionado a la zona tras recibir la denuncia por un robo consumado en una vivienda.

Según el relato de la víctima, un sujeto había ingresado al patio trasero de la casa y, al ser descubierto, escapó saltando un tapial. Durante la huida, desprendió algunos ladrillos de la pared. Además, el propietario constató posteriormente el faltante de una lámpara de bronce con forma de “araña”.

Con las características aportadas, los agentes realizaron una recorrida por las inmediaciones y localizaron en la zona de Córdoba y San Martín a un hombre que respondería a la descripción brindada.

Durante la requisa de una bolsa que llevaba consigo, la Policía encontró varios trozos de bronce pertenecientes a una luminaria, por lo que procedió a su aprehensión.

El hombre fue trasladado para realizar los trámites correspondientes y quedó a disposición de la dependencia jurisdiccional que interviene en la investigación.