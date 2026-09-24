Masiva protesta contra Netanyahu durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU

Una protesta diplomática marcó este jueves el discurso de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según la información difundida por AFP, 77 delegaciones abandonaron el recinto o decidieron no ocupar sus lugares durante la intervención del primer ministro israelí, en rechazo a la ofensiva de Israel en Gaza.

El retiro dejó amplios sectores de la sala vacíos durante la exposición. Antes de comenzar su discurso, Netanyahu cuestionó a quienes participaron de la protesta y los calificó de “cobardes morales”. “Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora”, expresó.

La intervención estuvo acompañada además por abucheos y manifestaciones de protesta de algunos de los representantes que permanecieron en el recinto. Ante esa situación, el presidente de la sesión debió pedir orden en reiteradas oportunidades, mientras integrantes de la delegación israelí aplaudían de pie al primer ministro.

De acuerdo con la información difundida, la delegación palestina había enviado previamente una comunicación a otras misiones diplomáticas para convocarlas a sumarse a la protesta durante la exposición de Netanyahu.

Al mismo tiempo, en los palcos hubo manifestaciones de apoyo al mandatario israelí. Algunos de los presentes se pusieron de pie, exhibieron distintivos con la bandera de Israel y corearon consignas en respaldo al primer ministro.

El episodio se produjo en un contexto de protestas contra la presencia de Netanyahu en Nueva York, donde manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas para expresar su rechazo a las acciones del gobierno israelí en Gaza.

La visita también estuvo atravesada por el enfrentamiento entre Netanyahu y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Según el material difundido, Mamdani ha calificado al primer ministro israelí como “criminal de guerra” y planteó la posibilidad de detenerlo en función de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional, aunque reconoció que una eventual actuación no depende exclusivamente de las autoridades de la ciudad.