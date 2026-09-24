Los juzgados Civiles y Comerciales se trasladan al nuevo edificio de Tribunales

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dispuso el traslado de los juzgados del fuero Civil y Comercial de la ciudad de Santa Fe al nuevo “Anexo Palacio de Justicia”, ubicado detrás del histórico edificio de Tribunales. El proceso comenzará el lunes 28 de septiembre y se realizará de manera escalonada, con el objetivo de concentrar en el cuarto piso del nuevo edificio a los 14 juzgados del fuero correspondientes al Distrito Judicial N.º 1.

La mudanza forma parte de un cronograma progresivo que contempla inicialmente al fuero Civil y Comercial y que, posteriormente, continuará con los demás fueros del distrito. Cada juzgado comenzará a funcionar y atender al público en el Anexo una vez concretado su traslado.

El cronograma establece que el martes 29 de septiembre se trasladarán los juzgados de 1°, 2° y 3° nominación; el jueves 1° de octubre será el turno de los de 4° y 5° nominación, mientras que el viernes 2 se realizará la mudanza de los juzgados de 6° y 7° nominación.

El martes 6 de octubre continuarán los traslados correspondientes a 8°, 9° y 10° nominación, y el miércoles 7 será el turno de los juzgados de 11° y 12°. Finalmente, el jueves 8 de octubre se completará el proceso con los juzgados de 13° y 14° nominación.

Desde la Corte Suprema aclararon que el traslado fue organizado de manera tal que no afectará el funcionamiento de los juzgados ni la atención de profesionales y del público. Para eso, las tareas de mudanza se realizarán durante horas y días inhábiles.

En ese sentido, el Poder Judicial informó que no se prevé suspender plazos ni reprogramar las audiencias que ya se encuentran agendadas. Las audiencias de Oralidad que ya tienen asignadas salas continuarán desarrollándose en la Casa de Justicia, mientras que las nuevas audiencias se realizarán en las flamantes salas de oralidad civil del Anexo Palacio de Justicia.

Cómo será el acceso

El ingreso principal al nuevo edificio podrá realizarse por avenida General López 2761 o por calle 3 de Febrero, desde donde se accederá a la plazoleta central de la denominada Manzana Judicial a través de las rampas habilitadas.

También estará disponible la conexión existente entre la Casa de Justicia y la plaza central, a través del hall del edificio, para luego dirigirse a la mesa de atención al público y desde allí ser derivados a las dependencias correspondientes.

La Corte Suprema solicitó a profesionales y ciudadanos que, ante consultas o sugerencias relacionadas con el traslado, utilicen los canales digitales habituales del Poder Judicial de Santa Fe.

El traslado del fuero Civil y Comercial constituye la primera etapa de un proceso más amplio de reorganización de las dependencias judiciales en la denominada Manzana Judicial, que continuará próximamente con otros fueros del Distrito Judicial N.º 1.