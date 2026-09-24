Viernes 25 de septiembre de 2026

Sociedad — 24.09.2026 —

Realizarán una jornada de capacitación sobre preparto y lactancia

Será el sábado 3 de octubre, de 9.30 a 12.30 horas, en La Vieja Usina. Para participar es necesario inscribirse a través de un formulario digital.

Se viene una nueva jornada sobre preparto y lactancia.
Se viene una nueva jornada sobre preparto y lactancia.

La Municipalidad de Santo Tomé informó que se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva jornada gratuita de preparto y lactancia para las familias santotomesinas que se encuentran a la espera de un nuevo integrante. 

La actividad que se desarrollará el próximo sábado 3 de octubre, en el horario de 9:30  a 12:30 aproximadamente, tendrá lugar en el edificio de la Vieja Usina ubicado en  Rivadavia 1660. 

Las inscripciones se realizarán previamente. En ese sentido, el Municipio informó que es necesario completar un formulario que se encuentra disponible de manera digital.

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