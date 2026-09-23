Nuevo puente: probaron el lanzavigas y en los próximos días comenzará el montaje sobre el Salado

Por Santotomealdía



La construcción del nuevo puente se prepara para iniciar una de las etapas más complejas de la obra. Este miércoles por la tarde se realizó una prueba de izado con el lanzavigas, la estructura llegada desde China que será utilizada para completar el montaje de las vigas en los tramos que todavía permanecen pendientes sobre el río Salado.

Desde Vialidad Provincial adelantaron que el equipo comenzaría a utilizarse durante el próximo fin de semana. La máquina trabajará sobre el cauce, tanto a la altura del primer como del segundo arco del puente Carretero, para trasladar y colocar vigas de 30,60 metros de largo y 42 toneladas cada una.

La prueba de este miércoles constituye el paso previo a la puesta en funcionamiento efectiva de una maquinaria que fue incorporada especialmente para trabajar en uno de los sectores de mayor complejidad del proyecto.

Hasta ahora, buena parte de las vigas del nuevo viaducto fueron colocadas mediante grúas de gran porte, una metodología utilizada en aquellos sectores donde era posible operar desde tierra firme. Al avanzar sobre el cauce principal del Salado, las condiciones requieren la utilización del lanzavigas.

Una máquina que llegó desde China

La llegada del equipo había sido anticipada en octubre del año pasado, cuando el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, confirmó que la maquinaria se encontraba viajando desde China.

Posteriormente, el lanzavigas llegó al obrador y atravesó un proceso de ensamblaje, montaje y preparación. Hacia fines de junio, sus componentes fueron trasladados al sector central del puente y, a comienzos de julio, la estructura ya se encontraba prácticamente instalada.

El lanzavigas, instalado sobre la estructura del nuevo puente, durante las pruebas previas a su puesta en funcionamiento. (Crédito: STD)

El sistema permite elevar cada viga mediante carros de izaje y trasladarla suspendida hasta el vano correspondiente, para luego apoyarla sobre los cabezales ya construidos. Una vez completado un tramo, el equipo avanza para repetir el procedimiento en el siguiente.

Las dimensiones de las piezas reflejan la magnitud de la operación: cada viga longitudinal tiene 30,60 metros de extensión y pesa 42 toneladas. Son estructuras de hormigón pretensado y forman parte de las 215 vigas previstas para la totalidad del nuevo puente.

A menos de seis meses del plazo previsto

La puesta en funcionamiento del lanzavigas se producirá cuando restan menos de seis meses para alcanzar el plazo establecido para finalizar la obra, mientras continúan simultáneamente otros frentes necesarios para la futura habilitación del nuevo enlace.

En nuestra ciudad avanzan los trabajos correspondientes al acceso sobre avenida 7 de Marzo, mientras que del lado de Santa Fe también continúa la intervención sobre la conexión con el nuevo viaducto.

Así, el inicio de las operaciones con el lanzavigas permitirá avanzar sobre uno de los sectores pendientes de la estructura principal, al mismo tiempo que continúan las intervenciones sobre los accesos en ambas cabeceras.