Juegos Suramericanos: Argentina venció a Perú y jugará por el oro en fútbol

La Selección argentina Sub 19 dio un paso más en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se metió en la final del torneo de fútbol. El equipo dirigido por Diego Placente derrotó 1-0 a Perú en la semifinal, con un gol de Santiago Espíndola a los 88 minutos, y ahora irá por la medalla de oro.

El partido se disputó en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, donde Argentina había jugado sus tres encuentros de la fase de grupos. Con un buen acompañamiento del público, la Albiceleste fue superior durante buena parte del encuentro, aunque recién pudo quebrar el marcador en el tramo final.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al tiempo suplementario, Espíndola apareció a los 88 minutos para marcar el 1-0 y darle a Argentina la clasificación a la definición. De esta manera, el seleccionado se aseguró como mínimo la medalla de plata.

La final se disputará el viernes 25 de septiembre a las 15, en horario argentino. El rival surgirá del cruce entre Paraguay y Chile, que definirán al otro finalista del torneo.

Argentina había llegado a las semifinales después de terminar segundo en el Grupo B. En su debut perdió 2-1 frente a Paraguay, luego venció 1-0 a Uruguay y cerró la primera fase con un empate 1-1 ante Venezuela. En ese último encuentro, Ramiro Tulián marcó el gol del empate en el tiempo agregado, resultado que le permitió al equipo avanzar a la siguiente instancia.

El cruce de semifinales tuvo una particularidad debido a una modificación en el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos. En un principio, Argentina debía enfrentarse con Chile, pero el cambio alteró los cruces: Chile quedó segundo del Grupo A y pasó a jugar contra Paraguay, mientras que Perú terminó primero y se convirtió en el rival de la Albiceleste.

El seleccionado argentino buscará ahora repetir una historia que ya tuvo capítulos exitosos en esta competencia. La Albiceleste consiguió la medalla de oro en 1982 y 1986. En la primera edición se consagró justamente en Rosario, tras vencer a Ecuador en la final, mientras que cuatro años más tarde obtuvo nuevamente el título en Santiago de Chile, esta vez frente a Colombia. En 2014, en tanto, consiguió la medalla de plata.

Perú había llegado a esta instancia como ganador del Grupo A. Después de perder 2-0 ante Colombia en su debut, la Bicolor se recuperó con triunfos frente a Chile, por 2-0, y Panamá, por 1-0, resultados que le permitieron quedarse con el primer puesto de la zona.

Ahora Argentina tendrá la oportunidad de ir por su tercera medalla de oro en el fútbol de los Juegos Suramericanos, en una final que se disputará el próximo viernes.