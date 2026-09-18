Traspaso del agua a ASSA: desde Villa Luján reclaman participación de los vecinos y mejoras antes del verano

Por Santotomealdía

La presidenta de la Vecinal Villa Luján, Danisa Robledo, valoró el traspaso del servicio de agua y cloacas de Santo Tomé a Aguas Santafesinas (ASSA), aunque planteó preocupación por el período de transición y reclamó que las entidades vecinales tengan participación e información sobre las decisiones que se adopten.

En diálogo con el programa Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5, Robledo recordó que los vecinos de Villa Luján llevan alrededor de tres años atravesando problemas con el suministro de agua y sostuvo que durante ese período no encontraron soluciones definitivas.

“Realmente nos parece importante” el traspaso, señaló la dirigente vecinal, al explicar que las distintas alternativas implementadas hasta el momento no lograron resolver las dificultades del barrio. En ese sentido, afirmó que las cisternas instaladas en la zona no están funcionando y que los vecinos continúan atravesando situaciones en las que se quedan sin agua.

Robledo también cuestionó que se atribuya a los vecinos la deuda vinculada con el servicio. Según planteó, la responsabilidad por esa deuda corresponde al municipio y a quienes efectivamente no abonaron el servicio, y recordó que en Villa Luján los usuarios pagaban un costo elevado por el suministro sin recibir, en muchos casos, una prestación acorde.

“Nosotros en Villa Luján pagábamos el agua más cara de todo Santo Tomé y en realidad nunca tuvimos agua o tuvimos poca agua”, sostuvo.

En este contexto, la presidenta de la Vecinal Villa Luján consideró que el traspaso a ASSA puede representar una oportunidad para mejorar el servicio, pero remarcó que los vecinos necesitan conocer qué ocurrirá durante los próximos meses, especialmente ante la proximidad de la temporada de altas temperaturas.

Robledo contó que unos 15 días antes de la entrevista habían mantenido una comunicación con el secretario de Obras Públicas, quien les había anticipado que en un plazo de entre 15 y 20 días se realizaría una reunión con los vecinalistas del cuadrante para informar sobre el avance de las obras vinculadas con el sistema de agua.

La situación genera particular preocupación en Villa Luján porque, según recordó, los dos últimos veranos estuvieron marcados por serias dificultades para acceder al agua. La dirigente señaló que durante el último período estival hubo vecinos que incluso debieron recurrir a las cisternas ubicadas en la zona para conseguir agua para sus hogares.

“Los vecinos la han pasado muy mal. Inclusive, pleno fin de año, buscando en las cisternas que había en la zona agua porque no tenían en sus casas. Y la verdad que es muy triste eso”, relató.

Por eso, Robledo sostuvo que el período de transición podría extenderse durante varios meses, pero pidió que tanto la Municipalidad como Aguas Santafesinas tengan especialmente en cuenta las necesidades de los vecinos y eviten que se repita durante el próximo verano el escenario de los últimos años.

La preocupación, explicó, no aparece únicamente por lo ocurrido durante los meses de mayor demanda. Según la dirigente, los problemas de abastecimiento también se registraron durante el invierno, lo que genera inquietud frente a lo que pueda suceder cuando aumenten las temperaturas.

“Los vecinos están muy cansados de la situación y realmente descreeen de todo lo que se pueda comentar porque todas las promesas que en su momento hubo no fueron una solución”, afirmó.

En ese sentido, Robledo advirtió que las dificultades podrían profundizarse desde octubre o noviembre, cuando comiencen a registrarse temperaturas más elevadas y aumente el consumo de agua.

Otro de los planteos de la Vecinal Villa Luján apunta a la necesidad de que las organizaciones barriales tengan un lugar en el proceso. Robledo pidió que los vecinalistas de toda la ciudad puedan estar interiorizados sobre el traspaso y participar de las instancias de información y discusión.

La dirigente sostuvo que, más allá de la transferencia de la prestación a ASSA, resulta fundamental que durante la transición se informe con claridad sobre las obras, los plazos y las medidas previstas para garantizar el abastecimiento. Para Villa Luján, donde los inconvenientes con el agua se mantienen desde hace años, la expectativa está puesta en que el cambio de prestador se traduzca finalmente en una mejora concreta para los vecinos.