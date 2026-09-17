Hallaron a un hombre muerto junto a la Ruta 19: investigan si se electrocutó cuando intentaba robar cables

Un hombre de entre 20 y 30 años fue encontrado muerto este jueves por la tarde en una cuneta ubicada junto a la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 3,5, en dirección hacia la ciudad. La principal hipótesis de la investigación indica que habría recibido una descarga eléctrica mientras presuntamente intentaba sustraer cables instalados en el lugar.

El hallazgo se produjo cerca de las 15.30, luego de que un llamado a la Central de Emergencias 911 alertara sobre un hombre que estaría robando cables en ese sector de la ruta. Al llegar, los policías fueron advertidos por un vendedor ambulante de frutillas sobre la presencia de una persona tendida en una cuneta, junto a la tranquera de un campo. El médico policial constató posteriormente su fallecimiento.

Según la información conocida hasta el momento, el hombre permanecía sin identificar. Los agentes observaron que se encontraba boca abajo, inmóvil y con sus manos sujetando un cable subterráneo.

Junto al cuerpo fueron encontrados un cuchillo tipo Tramontina y una gorra. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el cuchillo habría sido utilizado para retirar el recubrimiento plástico de los cables.

El médico policial estableció inicialmente que la muerte se produjo por electrocución, mientras que la escena fue preservada para permitir el trabajo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

El sector donde fueron hallados cables y otros elementos que son materia de investigación.

Investigación y peritajes

El caso fue comunicado a las autoridades de la Unidad Regional I y de la PDI Región I, y posteriormente tomó intervención el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Entre las medidas dispuestas se encuentra identificación de posibles testigos. Entre ellos se encuentra el vendedor ambulante que informó a los efectivos sobre la ubicación del cuerpo. Los especialistas de la PDI realizaron los peritajes criminalísticos en el lugar y se dispuso que, una vez finalizadas esas tareas, el cuerpo fuera trasladado a la morgue judicial.

Allí se realizará la correspondiente necropsia, que permitirá establecer científicamente la causa de la muerte, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y establecer la identidad del fallecido.