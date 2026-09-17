Presentaron una nueva edición de “Santoto se viste de rosa”, la caminata por la prevención del cáncer de mama

Por Santotomealdía



Este jueves fue presentada oficialmente la tercera edición de “Santoto se viste de rosa”, la caminata que busca concientizar sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. El lanzamiento se realizó mediante una conferencia de prensa en el salón auditorio del Centro Comercial, con la participación de representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en la organización.

La nueva caminata se realizará el próximo 4 de octubre, será completamente gratuita y estará abierta a toda la familia. Las inscripciones ya se encuentran habilitadas y desde la organización convocaron a la comunidad a volver a participar de una iniciativa que el año pasado reunió a una importante cantidad de personas en nuestra ciudad.

La presentación contó con la participación de Eduardo Yesurón y Nadia Yesurón, de TeMA; Nicolás Ponce de León y Rodrigo Barnetche, de Sanatorio SM; Andrea Mansilla, secretaria de Desarrollo Humano, Social y Ambiental; Juan José Agüero, director de Deportes del Municipio; y Nanci Boccolini, presidenta del Centro Comercial.

“Que la ciudad sea toda una ciudad rosa”

Durante su intervención, el presidente de TeMA, Eduardo Yesurón, destacó el trabajo conjunto entre las distintas instituciones que forman parte de la propuesta y agradeció el acompañamiento recibido. En ese sentido, hizo referencia a la articulación entre el sector privado, el Municipio, el Gobierno provincial y el SAMCo, entre otros actores.

Yesurón puso especialmente el acento en el objetivo sanitario de la iniciativa y convocó a darle una amplia difusión. “Queremos que el día 4 de octubre la ciudad sea toda una ciudad rosa”, expresó. Y cerró su intervención con una invitación a participar: “Vamos para adelante, caminemos, caminemos y caminemos”.

Una propuesta que busca seguir creciendo

Por su parte, Nicolás Ponce de León, de Sanatorio SM, valoró el crecimiento que viene experimentando la actividad y la respuesta de la comunidad en cada edición.

En ese sentido, expresó la intención de “hacer cada vez más grande este evento” y sostuvo que la convocatoria genera “mucho orgullo” y “mucha alegría” por la manera en que la gente responde año tras año.

Nanci Boccolini, presidenta del Centro Comercial, durante su intervención en la presentación. (Crédito: STD)

La prevención como mensaje central

En representación del Municipio, Andrea Mansilla destacó la articulación alcanzada entre las distintas instituciones y señaló que la organización de esta nueva edición comenzó prácticamente una vez finalizada la caminata anterior. La funcionaria agradeció especialmente el trabajo de TeMA y mencionó también la participación del Sanatorio SM, el SAMCo y el Centro Comercial.

Mansilla remarcó que, más allá de la convocatoria que genera la caminata, “detrás de todo esto está el mensaje de la prevención”. Además, recordó que las inscripciones ya están abiertas y planteó la importancia de acompañar a las familias que atraviesan la enfermedad y de extender la concientización a todas las edades. “Vistamos de rosa nuestra ciudad, llevemos la camiseta rosa y trabajemos en pos del cuidado y la prevención”, expresó.

Testimonios en primera persona La presentación también contó con la participación de mujeres de nuestra ciudad que atravesaron el cáncer de mama, quienes fueron especialmente invitadas para compartir sus experiencias personales y hablar sobre el proceso que transitaron frente a la enfermedad.



Sus testimonios aportaron uno de los momentos más emotivos de la jornada, al poner en primera persona el mensaje de concientización y prevención que impulsa la caminata, además de compartir sus experiencias durante el tratamiento y el proceso de recuperación.

Inscripciones abiertas

Desde TeMA informaron que ya se encuentra habilitada la inscripción para participar de la caminata del 4 de octubre. La actividad será gratuita y estará destinada a toda la familia.

La convocatoria vuelve a tener como objetivo central generar conciencia sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención, retomando una propuesta que en su edición anterior logró una amplia participación de vecinos de la ciudad.

Quedaría pendiente únicamente incorporar, si contamos con ellos, el horario, punto de partida y recorrido de esta edición, porque en el material nuevo que me pasaste no aparecen confirmados y no conviene trasladar automáticamente los datos del año pasado.