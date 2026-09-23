Colapinto vuelve a la pista: todo listo para el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto volverá a tener actividad este jueves en la Fórmula 1, cuando comience el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato. El piloto argentino de Alpine afrontará un nuevo fin de semana de competencia en el circuito callejero de Bakú, con la particularidad de que la carrera se disputará el sábado y no el domingo.

El trazado azerí tiene 6,003 kilómetros de extensión y 20 curvas, y volverá a poner a prueba a los pilotos en uno de los circuitos urbanos más exigentes del calendario. La actividad comenzará este jueves con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, mientras que el viernes se completará la preparación antes de la clasificación.

La primera práctica libre será el jueves a las 5:30, mientras que la segunda tendrá lugar a las 9:00. Al día siguiente, los pilotos volverán a pista desde las 5:30 para la tercera y última práctica, antes de afrontar la clasificación, programada para las 9:00.

La competencia principal tendrá lugar el sábado a las 8:00, en lugar del tradicional domingo. El cambio responde a que el 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán, por lo que el Gran Premio fue adelantado un día.

Colapinto llega a esta fecha después de un destacado desempeño en España, donde consiguió terminar séptimo y sumar seis puntos. Con ese resultado, el argentino alcanzó los 27 puntos en el campeonato y se ubica duodécimo en la clasificación general.

En la pelea por el campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera con 292 puntos y mantiene una ventaja de 81 unidades sobre su compañero de equipo, el británico George Russell. Con apenas 20 años, Antonelli busca convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

5:30: Práctica libre 1.

9:00: Práctica libre 2.

Viernes 25 de septiembre

5:30: Práctica libre 3.

9:00: Clasificación.

Sábado 26 de septiembre