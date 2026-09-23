Diputados: el oficialismo logró dictamen sobre Discapacidad en medio de críticas de la oposición

El oficialismo logró este miércoles dictamen de mayoría en Diputados para su proyecto sobre el sistema de Discapacidad, con 42 firmas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. El avance se produjo en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición por el cambio de postura del Gobierno, que pasó de plantear modificaciones al régimen en el proyecto de Presupuesto a impulsar ahora una ley permanente que incorpora buena parte de los beneficios de la emergencia vigente.

La Libertad Avanza consiguió reunir el respaldo del PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID, Producción y Trabajo y La Neuquinidad. La iniciativa busca reemplazar la transitoriedad de la Ley 27.793, cuya vigencia está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, por un régimen de carácter permanente.

Desde el oficialismo presentaron la propuesta como una alternativa “superadora” a la emergencia que la oposición busca prorrogar hasta diciembre de 2027. La diputada Laura Rodríguez Machado, encargada de exponer la iniciativa, sostuvo que no se trata de “demonizar la ley de emergencia”, sino de discutir qué ocurre una vez que finalice ese período.

El proyecto establece, entre otros puntos, la compatibilidad entre el trabajo formal, con ingresos de hasta dos salarios mínimos, y el cobro de la pensión por discapacidad. También contempla que el derecho al cobro de las compensaciones pendientes continúe vigente una vez finalizada la emergencia, mediante un cronograma de pagos, y reafirma la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador.

Rodríguez Machado sostuvo además que la iniciativa reafirma los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que los beneficios serán “debidamente auditados”. “Queremos una ley permanente que no deje en ascuas al colectivo de discapacidad”, afirmó la diputada, quien también cuestionó a la oposición por insistir con la continuidad de la emergencia.

Sin embargo, desde los bloques opositores remarcaron que el oficialismo modificó sustancialmente su posición después de haber presentado el Presupuesto, y cuestionaron tanto el contenido como el trámite parlamentario de la nueva propuesta.

La diputada de Provincias Unidas María Inés Zigarán calificó como “insólito” el cambio de postura de La Libertad Avanza y señaló que el proyecto oficialista no tuvo el mismo tratamiento en comisión que los expedientes incluidos en el emplazamiento votado por el recinto. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario”, sostuvo.

Desde Unión por la Patria, Eduardo Valdés afirmó que su espacio hubiera querido resolver antes la situación de las personas con discapacidad, aunque planteó que existe una falta de confianza hacia el Gobierno. En ese sentido, reclamó como condición para alcanzar un eventual dictamen por unanimidad que se retire el Presupuesto del Parlamento y que las partidas destinadas a discapacidad cuenten con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

También fue crítico el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien acusó al Gobierno de haber dado una “vuelta carnero en el aire” después de haber enviado un Presupuesto que, según sostuvo, buscaba recortar derechos y modificar la homogeneidad de las prestaciones. Además, cuestionó los incumplimientos que atribuyó al Ejecutivo durante el último año y sostuvo que el nuevo dictamen busca “lavarse la cara” frente a esas decisiones.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en que la emergencia debe ser prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027 y calificó el cambio de posición del oficialismo como “saltos ornamentales” y “contorsionismo”.

Así, el oficialismo consiguió imponer su dictamen de mayoría, pero el debate quedó atravesado por una diferencia central: mientras La Libertad Avanza y sus aliados proponen convertir en permanente buena parte de los beneficios de la emergencia, la oposición reclama extender el régimen vigente y cuestiona el giro del Gobierno respecto de lo planteado originalmente en el Presupuesto.