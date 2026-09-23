ASSA puso fecha al traspaso: prevé asumir completamente el servicio en junio de 2027

Por Santotomealdía



El vicepresidente de Aguas Santafesinas, Darío Boscarol, anticipó que ASSA prevé asumir completamente los servicios de agua y cloacas de la ciudad en junio de 2027, siempre que se cumplan los pasos administrativos y políticos previstos. Antes deberá aprobarse la incorporación por dos tercios del Concejo, avanzar con los relevamientos y alcanzar un convenio entre las partes que, según estimó, podría firmarse a fin de este año.

En una entrevista con el programa Punto de equilibrio, de Telefe Santa Fe, Boscarol explicó que a partir de la firma del acuerdo comenzaría una transición de aproximadamente seis meses. “Todo eso se va a ir haciendo en seis meses, a partir de fin de año, para en junio tomar efectivamente el servicio”, señaló. Para entonces, ASSA proyecta estar instalada en la ciudad, contar con una oficina comercial, comenzar a facturar y hacerse cargo íntegramente de la prestación.

El directivo aclaró, sin embargo, que el proceso todavía tiene varias instancias por delante. “El primer paso es que el intendente mande un mensaje al Concejo y que el Concejo apruebe por dos tercios de sus integrantes la solicitud de incorporación a ASSA”, explicó. Recién a partir de esa decisión, graficó, “se baja la bandera verde de largada del proceso de incorporación”.

Luego deberán intervenir el Gobierno provincial, la propia empresa y el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS). Según Boscarol, esas instancias ya están “en línea” y conversadas para permitir el inicio del proceso, aunque insistió en que primero deberá producirse la definición del Legislativo local.

El convenio podría firmarse a fin de año

Superada esa instancia comenzará una primera etapa de relevamiento y ajustes técnicos y jurídicos. El objetivo será llegar a fin de año con las condiciones necesarias para definir el acuerdo entre Provincia, Municipio y ASSA.

Boscarol explicó que allí deberán resolverse cuestiones relacionadas con los bienes, el patrimonio, el servicio, la deuda y las responsabilidades que asumirá cada una de las partes. “Esto va a estar contenido en un acuerdo, en un convenio, que se va a firmar, si los tiempos nos dan y los pasos se cumplen, a fin de año”, sostuvo.

La firma marcaría el comienzo de la segunda etapa: durante seis meses, ASSA y el Municipio trabajarían coordinadamente en los relevamientos, la toma del servicio y la organización de los aspectos comerciales y de facturación, hasta llegar a la transferencia completa prevista para junio.

Anunció una inversión provincial de $6.000 millones

Otra de las definiciones importantes de Boscarol estuvo vinculada con las inversiones que acompañarían el cambio de prestador. Según anunció, el Gobierno provincial asumirá el compromiso de desembolsar $6.000 millones durante tres años para realizar obras en el sistema de agua y cloacas de la ciudad.

“Esto va a estar acompañado, y va a estar dentro del convenio que se firme en diciembre, con una inversión pública del Estado provincial [...] de 6.000 millones en tres años de desembolso para inversiones en la ciudad”, afirmó.

La deuda y los pagos hasta junio

Boscarol también brindó precisiones sobre la deuda que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas. Aclaró que la solución definitiva deberá formar parte del acuerdo y que los detalles todavía no están cerrados. “El fino todavía no está discutido, pero en términos generales hay acuerdos”, señaló.

Entre esos lineamientos confirmó la posibilidad que había anticipado el intendente Miguel Weiss Ackerley: transferir a ASSA el stock de deuda que los usuarios mantienen con el Municipio, para que la empresa provincial adquiera la potestad de cobrar esas acreencias y ese monto contribuya a compensar el pasivo municipal.

“La idea es que ese stock de deuda sea transferido a ASSA y nosotros tengamos la potestad de cobrar esa deuda, con la cual va equilibrando estas cuentas de deuda de la Municipalidad con ASSA”, explicó.

Pero el vicepresidente de la empresa agregó una condición para el período que queda hasta la transferencia: el Municipio deberá afrontar los pagos que correspondan de acá a junio para evitar que el pasivo continúe creciendo.

“Tiene que haber un compromiso de la Municipalidad de pagar su cuota aparte de acá a junio con respecto a la deuda que tiene con ASSA, por lo menos no incrementar esa deuda”, afirmó Boscarol. Además, sostuvo que deberán realizarse los desembolsos necesarios para llegar al momento del traspaso “en una mejor situación” y con un escenario más estable que el actual.