La Justicia intimó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días

La Justicia volvió a pronunciarse en torno a la Ley de Financiamiento Universitario y le dio al Gobierno nacional un plazo de cinco días para cumplir de manera efectiva con una medida cautelar que se encuentra firme. La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, quien advirtió que, en caso de incumplimiento, podrán aplicarse multas por cada día de demora.

La decisión se concentra en los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. El magistrado consideró que hasta el momento “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos”.

En su resolución, Cormick intimó al Estado Nacional —Poder Ejecutivo Nacional— a que “dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días”, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por cada jornada de demora.

El fallo se conoce mientras universidades y gremios docentes y no docentes mantienen sus reclamos salariales. Según las estimaciones mencionadas por esos sectores, la recomposición pendiente alcanza el 31,2%, mientras que el Gobierno ofreció un 3% en la última negociación paritaria.

Las diferencias derivaron en nuevas medidas de fuerza. Esta semana comenzaron paros escalonados en distintas facultades de la UBA, mientras que las universidades convocaron a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre, con epicentro previsto en el Palacio de Tribunales.

De esta manera, la resolución judicial suma un nuevo capítulo al conflicto por el financiamiento universitario, con un plazo concreto de cinco días para el cumplimiento de la cautelar y la posibilidad de sanciones económicas si persiste la demora.