Mercedes-Benz pone bajo revisión su producción en Alemania por los altos costos laborales

Mercedes-Benz advirtió que su producción en Alemania dejó de ser competitiva frente a otros mercados, principalmente por los elevados costos laborales, y planteó la necesidad de alcanzar acuerdos para reducirlos. En caso contrario, la automotriz no descarta avanzar con ajustes que podrían incluir el cierre de dos instalaciones.

La compañía sostiene que su objetivo es mantener las plantas y preservar el empleo en Alemania, aunque condicionó esa continuidad a mejoras en la productividad. “Necesitamos condiciones que impulsen la eficiencia”, señalaron desde la empresa.

La advertencia tomó fuerza durante un encuentro con trabajadores realizado en la histórica planta de Sindelfingen. Allí, un alto directivo planteó que si no se alcanzan acuerdos para reducir los costos podrían cerrar dos instalaciones: una dedicada al ensamblaje y otra a la producción de motores.

Por el momento, Mercedes-Benz no informó cuáles serían las plantas eventualmente alcanzadas por esa medida, por lo que no existe una decisión de cierre confirmada de acuerdo con la información difundida.

El planteo aparece en un escenario de creciente presión para la industria automotriz europea, marcado por la competencia de fabricantes chinos con menores costos de producción y por el impacto de los aranceles en mercados relevantes como Estados Unidos.

La situación también coincide con protestas sindicales dentro del sector automotor alemán, donde trabajadores expresaron su rechazo ante la posibilidad de recortes y despidos.

En ese contexto, Mercedes-Benz busca reducir sus costos de producción para sostener la actividad en Alemania, mientras la continuidad de las instalaciones mencionadas dependerá de las negociaciones y acuerdos que puedan alcanzarse.