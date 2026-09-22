Pullaro confirmó que no viajará a París con Milei: “Me invitaron, pero no voy a ir”

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que no viajará a París junto al presidente Javier Milei para participar de la Argentina Week, pese a haber recibido una invitación para integrar la comitiva de mandatarios provinciales. “Me invitaron, pero no voy a ir”, aseguró.

Pullaro explicó que decidió permanecer en la provincia y sostuvo que “viajo cuando siento que es estrictamente necesario”. En declaraciones realizadas tras una recorrida por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), el mandatario volvió a poner el foco en la gestión provincial y particularmente en la situación de la seguridad.

De todos modos, el gobernador dejó abierta la posibilidad de participar el próximo año de una actividad internacional de estas características, siempre que las circunstancias lo permitan.

La Argentina Week se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París y tendrá como objetivo presentar ante empresarios y potenciales inversores europeos las posibilidades de inversión en el país.

Según la información difundida, Milei estará acompañado por un grupo de gobernadores, entre ellos Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Ignacio Torres y Rolando Figueroa. También se sumarán Rogelio Frigerio y Leandro Zdero, mientras que Jorge Macri integraría la delegación.

Además de Pullaro, Martín Llaryora y Osvaldo Jaldo también declinaron la invitación para participar del viaje.