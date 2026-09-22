“Tuvimos una gran victoria en Argentina”: el respaldo de Trump a Milei en el Escudo de las Américas

Donald Trump volvió a expresar este martes su respaldo a Javier Milei durante la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, realizada en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A pocos metros del Presidente argentino, el mandatario estadounidense destacó las victorias electorales de sus aliados en la región y, al referirse específicamente a Argentina, afirmó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces”.

La frase fue pronunciada durante el discurso de Trump ante representantes de los países que participan de la iniciativa, impulsada por Estados Unidos para profundizar la cooperación regional frente al narcotráfico, el crimen organizado y otras amenazas transnacionales. Se trató del segundo encuentro del mecanismo, cuya primera cumbre había tenido lugar en marzo en Miami.

Trump dedicó buena parte de su intervención a plantear la necesidad de una estrategia conjunta contra los carteles del narcotráfico, a los que describió como organizaciones violentas capaces de controlar territorios. “Durante años, los cárteles han librado una guerra contra la gente de este hemisferio. Ahora, nosotros estamos librando una guerra contra ellos”, sostuvo.

En ese marco, pidió a los países que forman parte del Escudo de las Américas que designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que adopten sanciones contra las organizaciones que Estados Unidos ya considera terroristas.

El mandatario estadounidense también vinculó la seguridad regional con la protección de los recursos naturales y las cadenas estratégicas de abastecimiento. Reclamó asegurar el control de oleoductos, minerales críticos, tierras raras y corredores de comercio agrícola, y sostuvo que “los recursos de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas”.

Antes de la intervención de Trump, Milei planteó que la Argentina busca asumir un rol activo dentro de la iniciativa y vinculó la seguridad con el desarrollo económico y la protección de los recursos estratégicos del país.

“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad, la inteligencia, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”, afirmó el Presidente.

Milei también sostuvo que la seguridad de un país debe extenderse a sus vecinos y aliados y señaló que la Argentina pretende contribuir a la seguridad hemisférica. En particular, mencionó como desafíos estratégicos la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.

El Presidente argentino también hizo referencia a las nuevas modalidades del crimen transnacional y sostuvo que las amenazas ya no se limitan al ámbito físico. “No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que su Gobierno buscará fortalecer las herramientas de inteligencia y seguimiento financiero para detectar las estructuras delictivas y evitar su infiltración en las instituciones.

La participación de Milei en la reunión se produjo durante su visita a Nueva York por la Asamblea General de la ONU y volvió a poner de manifiesto el vínculo político entre el Presidente argentino y Trump. El mandatario estadounidense ya había expresado públicamente su respaldo a Milei en otras oportunidades, mientras que Argentina se incorporó desde el inicio a la iniciativa del Escudo de las Américas impulsada por Washington.