El salario real registrado mejoró 0,4% en julio, según el INDEC

Los salarios de los trabajadores registrados tuvieron una leve recuperación del poder adquisitivo en julio, aunque el nivel todavía se mantiene por debajo de los máximos alcanzados durante la actual gestión y también del registrado antes de la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Según informó el INDEC, el Índice de Salarios del sector registrado aumentó 2,5% en términos nominales durante julio. Como la inflación del mismo período fue del 2,1%, el resultado implicó una mejora real del 0,4%. Se trató, además, del segundo incremento consecutivo de los salarios por encima de la inflación.

A pesar de esta recuperación, el nivel salarial de julio quedó 3,3% por debajo del máximo registrado en agosto de 2025. En comparación con noviembre de 2023, previo al inicio de la actual gestión, acumula una pérdida real del 7,8%.

El comportamiento fue diferente según el sector. Entre los trabajadores privados registrados, los salarios reales avanzaron apenas 0,2% en julio. Este segmento había alcanzado su máximo reciente en enero de 2025 y, desde entonces, acumula una pérdida de poder adquisitivo del 3,9%. Frente a noviembre de 2023, el deterioro es del 3,3%.

Un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia puso el dato en perspectiva y señaló que, pese a la recuperación mensual, los salarios privados se encuentran 6,6% por debajo del promedio de 2020-2023 y 21,3% por debajo del promedio de 2012-2015.

En el sector público, en tanto, la recuperación fue mayor: los salarios reales de los empleados estatales subieron 0,9% en julio, después de haber avanzado 1,5% en junio. Sin embargo, continúan siendo los más afectados desde el inicio de la gestión de Milei, con una caída acumulada del 15,7% en términos reales.

Los datos del INDEC muestran además una diferencia respecto de las cifras provisorias difundidas por la Secretaría de Trabajo a través del SIPA. Para junio, ese registro había señalado una caída real del 1,1% en la remuneración promedio de los asalariados privados registrados frente al mes anterior.

De acuerdo con ese informe, las mayores pérdidas interanuales se concentraron en Transporte, almacenamiento y comunicaciones, Comercio y Salud, mientras que la industria mantuvo relativamente estable el poder adquisitivo de sus trabajadores. En este último sector, sin embargo, el principal ajuste se produjo por la pérdida de puestos de trabajo.

La situación salarial se desarrolla en paralelo con un mercado laboral que continúa mostrando señales de deterioro. La semana pasada, el INDEC informó que la desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre, en un contexto de crecimiento de la Población Económicamente Activa y de la cantidad de personas ocupadas.

El aumento del empleo, además, estuvo explicado principalmente por el cuentapropismo informal, mientras que otras categorías registraron retrocesos. Un informe de la consultora C-P señaló que una parte de las personas que ingresaron al mercado laboral logró ser absorbida, mientras que otra pasó a engrosar el número de desocupados.

En ese contexto, la informalidad laboral llegó al 45,1%, el nivel más alto desde que el INDEC cuenta con registros. Según un relevamiento de C-P basado en datos oficiales, quienes pasaron de ser asalariados formales a trabajadores por cuenta propia entre 2024 y 2025 también sufrieron una pérdida significativa de ingresos: el ingreso real promedio cayó 27,8% entre quienes provenían del sector privado y 10,2% entre quienes habían sido empleados estatales.

Así, aunque los datos de julio muestran una segunda mejora mensual consecutiva de los salarios reales, la recuperación todavía no alcanza para compensar el deterioro acumulado en los últimos años, especialmente entre los trabajadores privados y estatales registrados.