Colapinto brilló en el Gran Premio de España y terminó en el séptimo puesto

Franco Colapinto completó una destacada actuación este domingo y terminó séptimo en el Gran Premio de España de Fórmula 1, después de haber partido desde la novena posición. El argentino consiguió así volver a terminar en zona de puntos y aportó unidades importantes para Alpine en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores.

El piloto de Pilar protagonizó una gran largada que le permitió avanzar inmediatamente del noveno al séptimo lugar. Poco después, el abandono de Lewis Hamilton por un inconveniente en el sistema de frenos le permitió escalar otra posición y ubicarse sexto durante el primer tramo de la carrera.

Con el paso de las vueltas, el desgaste de los neumáticos comenzó a condicionar el desarrollo de la prueba. En la décima vuelta, Liam Lawson consiguió superar al argentino, que posteriormente ingresó a boxes para reemplazar los neumáticos medios por el compuesto duro.

La detención hizo que Colapinto cayera transitoriamente hasta la décima posición, aunque desde allí comenzó una recuperación apoyada en el ritmo de su Alpine y en la gestión de los neumáticos mientras sus rivales completaban sus respectivas paradas.

Sin cometer errores en el tramo decisivo, el argentino consiguió recuperar posiciones y finalmente recibió la bandera a cuadros en el séptimo puesto, cerrando un fin de semana que había comenzado con su novena posición en la grilla.

Además, Colapinto alcanzó 26 carreras consecutivas finalizadas y, de acuerdo con la información difundida tras la competencia, es el único piloto de la actual parrilla que mantiene esa racha.

La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, mientras que Max Verstappen finalizó segundo. Lando Norris, que había largado desde la pole position, completó el podio después de sufrir una demora de siete segundos durante una detención en boxes que condicionó su pelea por el triunfo.