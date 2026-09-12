Gran clasificación de Colapinto en España: largará noveno

Franco Colapinto volvió a meterse entre los protagonistas de la Fórmula 1 y protagonizó una gran clasificación en el Gran Premio de España, donde terminó en el noveno puesto y consiguió así su mejor posición de largada entre los pilotos que no integran las cuatro escuderías de punta.

El argentino de Alpine completó una vuelta de 1:32.903 en la Q3, registro que le permitió quedarse con el noveno lugar y superar al Racing Bulls de Arvid Lindblad, que terminó décimo con 1:33.041. De esta manera, Colapinto quedó como el más rápido del resto, por detrás de los ocho pilotos de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari.

La actuación del argentino había comenzado a tomar forma en la Q2, donde consiguió una diferencia contundente sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly. Colapinto marcó 1:33.038, mientras que el francés quedó eliminado con 1:33.753 y largará desde el 14° lugar. Una de las principales diferencias estuvo en el tercer sector, donde el argentino registró 31.083 contra los 31.632 de Gasly.

Finalmente, en la Q3 Colapinto logró meterse entre los diez mejores con un auto que, según su propio análisis, no estaba para alcanzar ese resultado. El piloto de Alpine quedó a 1.079 segundos de la pole position, pero volvió a destacarse como el mejor representante de las escuderías que están por detrás del grupo de punta.

“Muy contento con la clasificación. Es una de mis mejores qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí”, señaló Colapinto después de la sesión. El argentino explicó que, a diferencia de otras carreras como Miami y Canadá, donde Alpine había mostrado un ritmo cercano al quinto lugar, en España consideraba que eran “el séptimo”.

“Haber quedado noveno es un gran esfuerzo. Cuando hay un auto para estar ahí y quedás un poco más adelante, es que hiciste un gran trabajo”, destacó el piloto argentino, quien también valoró la regularidad mostrada durante toda la clasificación: “Fue una muy buena qualy desde el comienzo hasta el final. Todas las vueltas fueron buenas, consistentes”.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, que sobre los segundos finales marcó 1:31.824 y superó por apenas 11 milésimas a Andrea Kimi Antonelli. Max Verstappen quedó tercero, a 140 milésimas del británico.

Con este resultado, Colapinto largará desde la novena posición en el Gran Premio de España, que se disputará este domingo desde las 10 de la mañana de Argentina, sobre una distancia de 57 vueltas.