El Gobierno destinará más de $300 mil millones en 2027 para la Base Naval de Tierra del Fuego

El Gobierno nacional destinará más de $300 mil millones en el Presupuesto 2027 para avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada (BNI) de Tierra del Fuego, un proyecto que la administración de Javier Milei busca completar hacia fines de 2029. La iniciativa estará a cargo de la Armada y apunta a convertir a Ushuaia en un polo logístico estratégico para el Atlántico Sur y la proyección argentina hacia la Antártida.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, confirmó que el proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso contempla partidas por ese monto para darle continuidad a las obras. Durante una recorrida por el predio donde se levantará la base, el funcionario aseguró que los recursos serán aportados por el Estado argentino y que el proyecto no contempla financiamiento externo.

“Saldrán obviamente de los propios recursos del Estado. El gobierno a través del Presidente ha determinado que, manteniendo el equilibrio fiscal, los recursos están”, sostuvo Presti.

El canciller Pablo Quirno, quien recorrió el lugar junto al ministro de Defensa y autoridades militares, también remarcó que se trata de una obra financiada por Argentina. “Es una base de Argentina con sus propios recursos, un proyecto que está hace décadas y que ahora lo podemos empezar a ejecutar”, afirmó.

La construcción de la BNI tiene como principal objetivo dotar a la Armada de una infraestructura capaz de ampliar su capacidad logística y operativa en el extremo sur del país. El proyecto contempla seis grandes áreas de infraestructura: el nuevo muelle, los obradores necesarios para su construcción, una Unidad de Servicios Marítimos, un área de logística antártica, la urbanización del predio y, en una etapa posterior, el traslado de la actual Base Naval de Ushuaia y la construcción de viviendas para el personal.

El muelle será la obra central. Tendrá una extensión total de 585 metros y permitirá que la Armada opere directamente desde Ushuaia con unidades que actualmente deben utilizar el puerto comercial de la ciudad. Entre ellas se encuentran el rompehielos Almirante Irízar y los buques logísticos de la clase Patagonia.

De acuerdo con el cronograma previsto, durante 2027 comenzarán la ingeniería del muelle y las primeras obras de infraestructura, mientras que las primeras cinco licitaciones serían lanzadas en las próximas semanas. El objetivo es que los trabajos comiencen el 2 de enero del próximo año y que, en un plazo de 18 meses, esté construido alrededor del 40% del muelle, unos 240 metros.

La planificación oficial contempla completar el muelle en 30 a 36 meses, en paralelo con el desarrollo de la infraestructura logística antártica. La meta es que ambas etapas estén terminadas entre mediados y fines de 2029, mientras que a partir de 2028 comenzaría el traslado de la actual base naval y desde 2029 se prevé la construcción de unas 450 viviendas para el personal.

El Gobierno considera que la obra tendrá un alcance que excede la actividad estrictamente militar. La intención es que Ushuaia se consolide como puerta de entrada hacia la Antártida, tanto para operaciones científicas como para actividades logísticas, aprovechando su ubicación estratégica en el Atlántico Sur.

En ese sentido, desde la Armada destacan que Ushuaia se encuentra a menor distancia de la Antártida que otros puntos logísticos de la región y que el desarrollo de infraestructura propia permitiría reducir la dependencia de servicios que actualmente se utilizan en Punta Arenas, Chile.

El proyecto también contempla obras en la Base Petrel, en la Antártida, donde está prevista una ampliación de la pista de aterrizaje para permitir operaciones más seguras de aeronaves Hércules C-130, además de la incorporación de módulos habitacionales.

La Base Naval Integrada es un proyecto que lleva décadas de planificación y que tuvo distintos intentos de concreción. Los primeros trabajos sobre el actual predio comenzaron en 2023 y durante 2025 se completó una platea de hormigón, hasta ahora la principal obra visible en el terreno. El Gobierno pretende ahora avanzar mediante licitaciones públicas con el objetivo de transformar el proyecto en una infraestructura operativa antes de finalizar 2029.