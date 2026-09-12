El gobierno provincial informó que finalizó la obra de iluminación en la Autopista, entre Santo Tomé y Sauce Viejo

El Gobierno de Santa Fe anunció la finalización de la obra de iluminación de la Autopista Rosario-Santa Fe en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 19 y el peaje de Sauce Viejo. La intervención abarcó cinco kilómetros del corredor y sumó nuevas luminarias LED para mejorar las condiciones de circulación durante la noche.

Según informó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, fueron instaladas 289 nuevas columnas con luces LED a lo largo del sector. De ese total, 260 cuentan con conexión aérea, 14 con conexión subterránea y otras 15 corresponden a columnas de retención.

“Sumamos nuevos kilómetros de iluminación LED”, destacó Enrico en una publicación realizada este jueves, en la que confirmó la conclusión de los trabajos y valoró las obras ejecutadas sobre el corredor que une las ciudades de Santa Fe y Rosario.

El ministro también remarcó el impacto de las intervenciones sobre la infraestructura vial y cuestionó el estado que, según planteó, tuvo la Autopista durante años. “No es lo mismo una autopista con obras y atendida que una autopista abandonada y en caída libre como estuvo muchos años”, sostuvo.

En ese sentido, Enrico vinculó la finalización de la obra con la administración del corredor y destacó el trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro. “Con el Gobernador Maxi Pullaro seguimos trabajando para cada día tener una Autopista más linda, más cuidada y segura”, expresó.

El funcionario también felicitó al directorio de la Autopista Rosario-Santa Fe y a Vialidad Provincial por el trabajo realizado y afirmó: “Cuando no se roba en el Estado, se pueden hacer obras”.

La nueva iluminación se suma así a las intervenciones que la Provincia viene realizando sobre este sector de la Autopista, con el objetivo de mejorar la seguridad y las condiciones de circulación en uno de los principales corredores viales de la región.