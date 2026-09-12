Tenía pedido de captura por violencia de género y quedó detenido en un control policial

El Comando Radioeléctrico de Santo Tomé detuvo a un hombre de 38 años que era buscado por la Justicia por una causa de violencia de género, luego de interceptarlo durante un control policial en inmediaciones de 25 de Mayo y Sarmiento.

La intervención se produjo cuando los agentes realizaron el chequeo del hombre y constataron que no llevaba documentación consigo. Ante esta situación, fue trasladado en calidad de demorado en el marco del artículo 10 bis, medida que permite verificar su identidad y situación judicial.

Durante esa consulta, los efectivos confirmaron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente desde el 23 de julio de 2025. La medida había sido solicitada en el marco de una causa por lesiones leves dolosas agravadas, en un contexto de violencia de género.

Tras confirmar el requerimiento judicial, el hombre quedó a disposición de la Justicia. El procedimiento fue comunicado a la autoridad judicial correspondiente.