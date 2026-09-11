Conflicto sindical en Sauce Viejo: ASOEM recibió un fallo adverso pero aseguró que “la lucha continúa”

Por Santotomealdía



El conflicto sindical entre ASOEM y la Municipalidad de Sauce Viejo sumó un nuevo capítulo en el ámbito judicial. El gremio informó este viernes que recibió una resolución adversa, mediante la cual fueron rechazados los recursos que había presentado y quedó confirmada la decisión adoptada en primera instancia. Ante ese escenario, la organización anticipó que apelará y continuará con el reclamo.

La disputa se remonta a fines de 2025 y tiene como uno de sus puntos centrales la representación sindical de trabajadores municipales que decidieron afiliarse a ASOEM. Según sostiene el gremio, más de un centenar de empleados optaron por incorporarse a la organización, mientras que el Ejecutivo de Mario Papaleo se negó a reconocer esa representación y a aplicar el correspondiente código de descuento.

El conflicto derivó posteriormente en medidas de fuerza, descuentos salariales y distintas presentaciones judiciales, además de fuertes cruces entre la conducción municipal y la organización sindical.

Este viernes, ASOEM comunicó que la resolución judicial no fue la que esperaba. “Nos preocupa que una decisión judicial no acompañe los derechos adquiridos de los trabajadores”, manifestó la organización.

No obstante, desde el gremio buscaron dejar en claro que el pronunciamiento no implica el final de la disputa. “Esto no es una derrota. Un fallo no borra la voluntad de los trabajadores. Un fallo no borra la organización construida”, expresaron.

ASOEM anunció que apelará

La organización confirmó que continuará por la vía judicial, aunque en el comunicado no precisó cuál será la próxima instancia ni brindó detalles sobre los fundamentos de la resolución conocida en las últimas horas.

“Vamos a apelar. Vamos a seguir dando todas las batallas necesarias para defender a los trabajadores y su derecho a organizarse, a elegir libremente quién los representa y a hacer valer esa decisión”, sostuvo ASOEM.

El comunicado también volvió a vincular el conflicto sindical con cuestionamientos que la organización viene realizando sobre la tercerización de tareas y el manejo de los recursos municipales, temas sobre los que el gremio se había pronunciado públicamente en las últimas semanas.

Por el momento, no se conocen públicamente los fundamentos del fallo, por lo que no es posible precisar el alcance de la decisión más allá de lo informado por ASOEM. El gremio, en tanto, anticipó que recurrirá la resolución y cerró su pronunciamiento con una definición: “La lucha continúa. ASOEM sigue en pie de lucha”.