ASSA estima que deberá invertir hasta $9.000 millones para recuperar la red de agua de la ciudad

Por Santotomealdía



Aguas Santafesinas (ASSA) estima que necesitará realizar inversiones de entre $6.000 y $9.000 millones durante los próximos tres años para mejorar la infraestructura de agua y cloacas de la ciudad. El cálculo fue informado por la presidenta de la empresa, Renata Ghilotti, en el marco del proceso impulsado por Provincia y Municipio para transferir la prestación.

Si bien para que el traspaso se concrete aún resta la aprobación del Concejo Municipal, la empresa provincial ya realizó un primer relevamiento del sistema que actualmente administra el Municipio. Según Ghilotti, la red presenta deficiencias y arrastra años de falta de mantenimiento, por lo que la incorporación a ASSA requerirá obras que se irán ejecutando progresivamente durante la transición.

“No está a la altura del servicio que ASSA brinda en las ciudades donde tiene a cargo la prestación”, sostuvo la presidenta de la empresa al referirse al estado actual del sistema. A partir de ese diagnóstico inicial, precisó que “la inversión necesaria será de entre 6.000 y 9.000 millones de pesos durante los próximos tres años”.

La titular de ASSA señaló además que la posibilidad de incorporar una nueva ciudad a la prestación está vinculada con la situación actual de la compañía. “Hoy cuenta con capacidad técnica, económica y financiera, algo que no había ocurrido en la historia de ASSA”, afirmó.

El diagnóstico fue acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quien describió al actual esquema como “superado por el tiempo y colapsado”. Según explicó, se trata de un sistema pensado originalmente para una localidad más pequeña que posteriormente experimentó un fuerte crecimiento y que, de acuerdo con las proyecciones mencionadas por Provincia, se acerca a los 100.000 habitantes.

“La escala y la administración municipal ya no resultan suficientes”, sostuvo Enrico. El funcionario señaló que la incorporación también representará un desafío para ASSA debido al déficit de infraestructura y las inversiones que serán necesarias para adecuar la prestación.

El proceso no implicará un cambio inmediato en la administración del servicio. Una vez que la propuesta obtenga el aval del Concejo Municipal, está previsto avanzar con un esquema de transición mediante el cual ASSA asumirá progresivamente la prestación.

De esta manera, la estimación de entre $6.000 y $9.000 millones constituye una primera aproximación sobre las inversiones que demandará la recuperación del sistema. Según explicó Ghilotti, a partir de ese relevamiento la empresa avanzará paulatinamente con las obras necesarias para mejorar las instalaciones.