Horror en el Congo: al menos 27 chicos murieron en el incendio de una escuela

Al menos 27 chicos murieron en un incendio que destruyó una escuela primaria en Bukavu, una ciudad del este de la República Democrática del Congo. El fuego se desató durante la mañana del jueves y rápidamente se extendió a construcciones cercanas, mientras vecinos y equipos de emergencia trabajaban para rescatar a las víctimas.

La tragedia ocurrió en la escuela de Mogo, ubicada en la comuna de Kadutu. En un primer momento, las autoridades habían informado 15 fallecidos, pero durante las tareas de búsqueda fueron encontrados otros 12 cuerpos entre los restos del establecimiento, por lo que el número de víctimas ascendió al menos a 27.

“Esta mañana se ha revisado al alza la cifra de muertos, pero aún no es precisa”, señaló el alcalde de Kadutu, Théo Ruremesha, quien confirmó el hallazgo de los nuevos cuerpos. Las tareas de búsqueda continuaban este viernes tanto dentro de la escuela como en las viviendas ubicadas en los alrededores.

El presidente de la sociedad civil de Bukavu, Hypocrate Marume, también confirmó el balance de 27 fallecidos, aunque advirtió que la cifra podría aumentar. Parte de las víctimas fueron trasladadas al hospital de referencia de Kadutu, mientras que otras debieron ser derivadas a distintos centros médicos debido a que el principal establecimiento sanitario de la zona quedó desbordado.

El Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo rebelde que controla Bukavu, difundió un balance diferente: informó 24 muertos y 29 personas hospitalizadas, de las cuales 21 se encuentran en terapia intensiva. Los insurgentes anunciaron además una investigación para determinar cómo comenzó el incendio y cuáles fueron sus circunstancias, aunque por el momento no se informó oficialmente qué provocó las llamas.

Las tareas de rescate estuvieron marcadas por las dificultades para acceder a algunos sectores de la zona afectada. Ante la demora en la llegada de asistencia, los propios vecinos participaron en el rescate de las víctimas, combatieron el fuego y ayudaron a las familias damnificadas.

El incendio no quedó limitado a la escuela y también alcanzó viviendas cercanas, dejando a numerosas familias sin sus casas y pertenencias. El episodio se produjo además en medio de una preocupante sucesión de incendios que afecta a Bukavu durante la actual estación seca.

Según el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, más de 2.500 viviendas fueron destruidas por el fuego entre julio, agosto y los primeros días de septiembre en distintos sectores de la ciudad.

Ante la reiteración de estos episodios, el gobierno provincial reclamó la creación de un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios, con el objetivo de determinar sus causas y establecer con precisión la cantidad de víctimas y los daños materiales provocados.