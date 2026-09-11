La inflación en Santa Fe fue del 1,8% en agosto y superó levemente al índice nacional

La inflación en Santa Fe fue del 1,8% en agosto, según el IPC elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), y quedó una décima por encima del índice nacional, que fue del 1,7%. En la provincia, el dato representó una leve desaceleración respecto de julio, cuando los precios habían aumentado 1,9%, y llevó la suba acumulada en los primeros ocho meses de 2026 al 21,6%.

El promedio, sin embargo, oculta fuertes diferencias entre los distintos rubros. Mientras algunas categorías tuvieron aumentos por encima del nivel general, otras registraron variaciones más moderadas e incluso hubo un capítulo que terminó el mes con una baja.

Dentro de los alimentos se produjeron algunos de los movimientos más importantes. Frutas aumentó 12,1% y verduras 6,7%, mientras que el capítulo Alimentos y bebidas registró una suba del 1,9% y fue el que mayor incidencia tuvo sobre el índice general.

Algunos productos explican especialmente el fuerte incremento de esos subrubros. En apenas un mes, la cebolla aumentó 38,5%, la banana 38,1% y la papa 27%. También hubo subas en productos de consumo habitual: el fideo guisero avanzó 4,6%, el arroz blanco 4,2%, las galletitas dulces 4% y el café molido 4,4%. El jamón cocido, en tanto, registró un aumento del 5,2%.

La presión sobre los precios también se trasladó a otros gastos cotidianos. Atención médica y gastos para la salud aumentó 2,5%, mientras que Vivienda y servicios básicos tuvo una variación del 2,4%. Otros bienes y servicios, por su parte, registró una de las mayores subas entre los capítulos principales, con un incremento del 2,6%.

Dentro de Vivienda, los alquileres aumentaron 2,3% y los servicios básicos y combustibles para la vivienda subieron 2,6%. En el rubro Salud, los productos medicinales y accesorios terapéuticos tuvieron un incremento del 3,1%.

El resultado general estuvo moderado, en parte, por algunos rubros que mostraron menores variaciones. Indumentaria fue el único capítulo que registró una caída, con un descenso del 0,5%. Dentro de esa categoría, la ropa bajó 1,3%, mientras que el calzado aumentó 0,4%.

También hubo alimentos que disminuyeron durante agosto. La lechuga cayó 14,8% y el tomate redondo 22,9%, mientras que el pollo entero retrocedió 1,1% y la carne picada especial bajó 0,6%.

Con el resultado de agosto, la inflación acumulada en Santa Fe llegó al 21,6% en lo que va de 2026. La evolución mensual del índice provincial fue del 2,6% en enero, 2,7% en febrero, 3,6% en marzo, 3% en abril, 2,3% en mayo, 1,7% en junio, 1,9% en julio y 1,8% en agosto.

En la comparación interanual, los precios en la provincia aumentaron 34,2%. Los mayores incrementos correspondieron a Vivienda y servicios básicos, con 44,6%; Alimentos y bebidas, con 37,4%; y Transporte y comunicaciones, con 34,8%.

El IPC de Santa Fe se calcula a partir de un relevamiento mensual de aproximadamente 22.400 precios en unos 1.000 locales de la provincia, entre supermercados y comercios tradicionales.