Colapinto, preocupado tras una floja primera jornada de pruebas: "estamos a años luz"

El viernes de prácticas en el circuito Madring de Madrid dejó a Franco Colapinto con más dudas que certezas. El piloto argentino terminó 13° en la primera tanda y 15° en la segunda, mientras Alpine volvió a quedar por detrás de Racing Bulls, su principal rival en la pelea por el quinto puesto del campeonato de Constructores.

Después del segundo entrenamiento, Colapinto fue contundente al analizar el rendimiento de su auto y reconoció una diferencia importante respecto de sus rivales. “Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls. Hay que entender un poco el por qué”, sostuvo el argentino en el hospitality de Alpine, en declaraciones a ESPN.

El piloto de 23 años consideró que el equipo no logró encontrar la evolución esperada entre las dos sesiones. “Fue un día difícil. En la FP1 estábamos lejos, pero creo que había mucho por mejorar. En la FP2 no dimos ningún salto”, explicó. También señaló que algunos de los cambios realizados permitieron mejorar el comportamiento del auto en los pianos, aunque persistieron otros problemas.

“Después perdimos un poco de carga y atrás el auto va muy mal. Creo que, de vuelta, es muy impredecible y un poco raro de manejar hoy”, describió Colapinto. Para el argentino, una de las principales cuentas pendientes será conseguir una mejora significativa de cara a la tercera práctica y la clasificación.

Además, el piloto de Alpine no pudo completar su vuelta rápida con neumáticos blandos. “No hice la vuelta con la goma blanda porque se cruzó Lawson en la curva larga”, explicó. Aun así, consideró que el trazado madrileño presenta una dificultad adicional para las carreras: “Es prácticamente imposible pasar a nadie”.

El rendimiento de Alpine también quedó reflejado en la comparación con Racing Bulls. Colapinto finalizó 15° en la segunda tanda, mientras que su compañero Pierre Gasly fue 11°. Del otro lado, Yuki Tsunoda terminó octavo y Arvid Lindblad cuarto, aunque el piloto británico protagonizó la única bandera roja de la jornada al perder el control y golpear el muro de contención.

Lindblad había conseguido previamente un registro destacado gracias a un primer sector muy rápido y, pese al accidente, conservó el cuarto lugar de la sesión. Tsunoda, en tanto, terminó por delante de los dos Alpine y confirmó la ventaja que Racing Bulls mostró durante el viernes.

La situación es especialmente relevante por la pelea en el campeonato de Constructores. Racing Bulls ocupa el quinto puesto con 15 puntos de ventaja sobre Alpine, que marcha sexto. En la Fórmula 1, además, cada posición en el campeonato representa una diferencia económica considerable para las escuderías.

Por delante quedan todavía dos jornadas de actividad en Madrid, pero Colapinto sabe que Alpine deberá encontrar respuestas rápidamente. “Hay mucho por trabajar a la noche. Mucho por entender”, resumió el argentino después de una primera jornada en la que el equipo quedó lejos del rendimiento que esperaba.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica desde las 7.30, hora argentina, mientras que la clasificación está prevista para las 11. La escudería de Enstone tendrá esas horas para intentar reducir la diferencia antes de la definición de la grilla.