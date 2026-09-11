Chena, sobre el traspaso a ASSA: “El diálogo es fundamental”

Por Santotomealdía



La concejal Alejandra Chena, del Partido Socialista e integrante del bloque oficialista, consideró que el traspaso del servicio de agua y cloacas a Aguas Santafesinas (ASSA) puede ser una solución viable frente a los problemas que presenta el sistema municipal. Sin embargo, remarcó la necesidad de generar diálogo durante el proceso y anticipó que analizará las condiciones del proyecto antes de definir su acompañamiento.

“El diálogo es fundamental”, sostuvo Chena en declaraciones a Nova al Día. Si bien valoró la posibilidad de que ASSA pueda hacerse cargo del servicio por su capacidad técnica y profesional, también marcó diferencias respecto de cómo se llegó al anuncio: “El camino hacia todo esto a lo mejor tendría que haber transitado de otra manera, exponiendo el tema”.

En ese sentido, la concejal dejó en claro que su pertenencia al oficialismo no implica que vaya a respaldar automáticamente la iniciativa cuando llegue al Concejo. “No estoy para acompañar ciegamente las cosas que manda el Ejecutivo”, afirmó, y señaló que deberá estudiar el proyecto de ordenanza y las condiciones concretas de la transferencia.

Chena fundamentó su mirada favorable a discutir un cambio de esquema en las dificultades que atraviesa actualmente el servicio. Describió una red con numerosas roturas y pérdidas y sostuvo que el Municipio no cuenta con la tecnología ni con el personal necesarios para resolver integralmente un problema que, a su entender, excede las reparaciones puntuales. “¿Estamos a la altura de que las cuadrillas que tenemos en el Municipio puedan solucionar este problema que ya no es de reparar algo? Creo que no”, expresó.

También vinculó las deficiencias de la red con los costos que debe afrontar el Municipio. Explicó que el agua que se pierde por roturas no es cobrada a los usuarios, pero igualmente debe ser pagada, y aseguró que “estamos consumiendo una ciudad y media más de lo que necesitamos”. “Es una locura y en algún momento se tiene que terminar”, agregó.

Otro de los aspectos que consideró necesario analizar es el patrimonio municipal que podría quedar involucrado en el traspaso. Chena remarcó que existe infraestructura instalada que tiene un valor y constituye un activo del Municipio, por lo que pidió ser cautelosos al momento de evaluar las condiciones de la transferencia.

Respecto de los empleados municipales actualmente afectados al servicio, señaló que fue uno de los primeros puntos sobre los que realizó consultas. Según indicó, recibió como respuesta que “nadie va a quedar afuera” y que los trabajadores serán reasignados.

Finalmente, Chena sostuvo que no considera viable continuar indefinidamente con el esquema actual y planteó la necesidad de encontrar una respuesta estructural. “No le veo que sea viable y sustentable seguir con este sistema de parches que solucionan transitoriamente los temas, pero que no los abordan en una forma definitiva”, afirmó.

A la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto de ordenanza al Concejo, la edil anticipó que estudiará la propuesta antes de tomar una posición definitiva. “De mi parte no tengo ninguna mezquindad, sino que tengo la responsabilidad de buscar una solución certera”, concluyó.