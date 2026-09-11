Detuvieron a un joven acusado de robar medidores de agua

Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada con cuatro medidores de agua potable, luego de ser sorprendido por la Policía en inmediaciones de López y Planes e Irak.

El episodio se conoció a partir de un aviso recibido por la Central de Emergencias 911. Cuando personal del Comando Radioeléctrico llegó al sector, observó al sospechoso escapando a pie y logró interceptarlo. Al revisarlo, los agentes encontraron los cuatro medidores entre sus pertenencias.

Una vecina de la zona aportó además un dato que permitió contextualizar la intervención: había visto al joven alejarse momentos antes y posteriormente advirtió una pérdida de agua frente a su vivienda.

La policía secuestró cuatro medidores de agua que llevaba el sujeto detenido.

El sospechoso quedó detenido y los elementos fueron secuestrados. Las actuaciones fueron trasladadas a la Comisaría Distrito 12ª, con intervención de las autoridades judiciales correspondientes.