Palo Oliver reclamó “amplio consenso” y “transparencia” para avanzar con el traspaso del servicio de agua

Por Santotomealdía



El diputado provincial y exintendente de la ciudad Fabián Palo Oliver se pronunció sobre el proceso para que Aguas Santafesinas (ASSA) asuma la prestación del servicio de agua potable y planteó que la decisión debe contar con un “amplio consenso social” y desarrollarse de manera “clara y transparente”.

Palo Oliver, quien estuvo al frente del Municipio entre 2007 y 2015, también fijó posición sobre uno de los puntos que todavía permanece sin definición: la deuda de más de $6.000 millones que el Municipio mantiene con ASSA. El legislador reclamó su condonación bajo el argumento de que los vecinos ya pagaron por el servicio y adelantó que impulsará ese planteo desde la Legislatura provincial.

A través de sus redes sociales, el diputado enumeró tres cuestiones que considera centrales. Sobre la primera, sostuvo que “la decisión debe ser tomada por amplio consenso social” e incluyó expresamente al Concejo Municipal, las vecinales y otras organizaciones de la ciudad.

1)La decisión debe ser tomada por amplio consenso social (Concejo Municipal, Vecinales y demás ONGs de la ciudad)

2)Debe darse de forma clara y transparente, con amplia información del plan de trabajo. Desde la transición hasta la prestación efectiva por Aguas Santafesinas. — Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) September 11, 2026

Como segunda condición, Palo Oliver planteó que el proceso “debe darse de forma clara y transparente, con amplia información del plan de trabajo”, tanto en lo referido a la etapa de transición como a la futura prestación efectiva por parte de Aguas Santafesinas.

El tercer punto estuvo relacionado con el pasivo municipal. “La deuda de 6 mil millones de pesos (más actualización) debe ser condonada por Aguas Santafesinas en virtud de que los/las vecinos/as ya pagaron por el servicio”, afirmó.

En ese sentido, diferenció la situación de los usuarios de las eventuales consecuencias que pudiera tener la acumulación de la deuda para la administración municipal. Según expresó, la condonación debería producirse “independientemente de las responsabilidades política y/o judiciales que pueda enfrentar el Intendente”.

Finalmente, Palo Oliver consideró que el proceso está condicionado por la deuda, pero sostuvo que existen condiciones para negociar su condonación. “Esto es lo que solicitaremos desde la Legislatura”, anticipó, antes de sintetizar su postura: “Los vecinos y las vecinas de Santo Tomé no deben abonar dos veces por un servicio”.