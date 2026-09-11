Weiss Ackerley, sobre la deuda con ASSA: “Intentaron embarrar la cancha durante los últimos días”

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley respondió este viernes a las críticas surgidas en los últimos días por la deuda del Municipio con Aguas Santafesinas (ASSA) y cuestionó a quienes instalaron el tema en la agenda pública antes del anuncio del proceso para transferir a la empresa provincial la prestación del servicio de agua y cloacas.

Durante la conferencia realizada en Casa de Gobierno, Weiss Ackerley fue consultado concretamente sobre cómo se afrontará la deuda y por qué no se avanzó antes con una negociación que evitara su acumulación. El intendente no precisó cuál fue el motivo por el que se generó el pasivo ni cómo será cancelado. En cambio, centró su respuesta en explicar que las conversaciones para modificar el esquema de prestación comenzaron al inicio de su gestión y que el proceso llevaba más de dos años.

“Esto fue al principio de nuestra gestión”, respondió sobre el inicio de las negociaciones. Agregó que incluso anteriormente había manifestado su interés en resolver un servicio que, según consideró, “siempre ha demostrado grandes falencias en su respuesta a los vecinos”.

Sobre la situación financiera, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, aportó durante la conferencia una explicación vinculada con la morosidad de los usuarios. Planteó que existe “prácticamente una situación en espejo” entre ambas acreencias y sostuvo que el monto que los usuarios adeudan al Municipio por el servicio es prácticamente equivalente a lo que el Municipio debe a ASSA.

De todos modos, durante la presentación no se anunció un mecanismo concreto para cancelar la deuda con Aguas Santafesinas, que supera los $6.000 millones. La cuestión deberá continuar siendo abordada en el marco del proceso que se abre a partir del proyecto para transferir el servicio a la empresa provincial.

En ese contexto, Weiss Ackerley vinculó la controversia de los últimos días con el anuncio. “Hubo gente que lamentablemente, aprovechándose de ese dato, intentó embarrar la cancha durante los últimos días”, afirmó.

El intendente profundizó sus cuestionamientos y habló de “gente que no le interesa que a la ciudad le vaya bien” y de sectores que, según manifestó, “buscan su rédito personal” y pretenden “ensombrecer o empañar” el anuncio realizado este viernes.

Weiss Ackerley no identificó a las personas o sectores a los que dirigió esas acusaciones. Sus declaraciones se produjeron después de varios días en los que la deuda del Municipio con ASSA quedó en el centro de la discusión pública, generó cuestionamientos desde la oposición y derivó en la decisión de impulsar un pedido de interpelación al intendente en el Concejo Municipal.

Frente a ese escenario, el mandatario aseguró que su administración buscará concentrarse en el proceso anunciado junto al Gobierno provincial. “Nosotros nos vamos a centrar en esto y no vamos a ser más parte de ninguna propuesta de desviar el foco de atención”, sostuvo.

Finalmente, defendió la decisión de avanzar hacia un nuevo esquema de prestación: “Acá lo que estamos haciendo es trabajar para resolver de manera definitiva una necesidad que tienen miles de vecinos de nuestra ciudad”. El próximo paso será el envío al Concejo Municipal del proyecto que deberá autorizar al Ejecutivo a avanzar con el traspaso del servicio a ASSA.