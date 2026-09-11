Accidente fatal en los Alpes: volcó un autobús y dejó varios muertos

Un autobús turístico volcó en los Alpes suizos y dejó varias personas muertas y heridas, según informó la policía local. El accidente ocurrió a última hora de la tarde del jueves en una carretera ubicada entre Susch y Zernez, en la región de los Grisones, en el sureste de Suiza.

Tras el siniestro, las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate, con numerosas ambulancias y varios helicópteros que participaron de las tareas de asistencia y evacuación de los pasajeros.

De acuerdo con una portavoz de la Asociación General Holandesa de Empresas de Viajes, que habló en nombre del turoperador OAD, en el vehículo viajaban alrededor de 48 pasajeros de nacionalidad neerlandesa.

El portavoz de la compañía señaló al diario holandés De Telegraaf que, por el momento, no podían precisar cuántas personas habían muerto o resultado heridas, mientras continuaban las tareas de rescate en el lugar.

Las imágenes difundidas por medios suizos mostraron al autobús volcado sobre uno de sus laterales, junto a una estrecha carretera rural. En la zona se observaban numerosas ambulancias y equipos de emergencia trabajando para asistir a los pasajeros.

Según los primeros reportes, el autobús había salido de Países Bajos el lunes y formaba parte de un viaje turístico que había llegado a Suiza desde Austria. El accidente se produjo durante una excursión de un día por territorio suizo.

Las autoridades todavía trabajan para establecer el número exacto de víctimas y heridos y determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.