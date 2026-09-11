Viernes 11 de septiembre de 2026

Internacionales — 11.09.2026 —

Accidente fatal en los Alpes: volcó un autobús y dejó varios muertos

El vehículo sufrió un vuelco en una carretera de la región suiza de los Grisones. Hay varios muertos y heridos, aunque todavía no se precisó la cantidad.

El autobús siniestrado transportaba turistas neerlandeses.
El autobús siniestrado transportaba turistas neerlandeses.

Un autobús turístico volcó en los Alpes suizos y dejó varias personas muertas y heridas, según informó la policía local. El accidente ocurrió a última hora de la tarde del jueves en una carretera ubicada entre Susch y Zernez, en la región de los Grisones, en el sureste de Suiza.

Tras el siniestro, las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate, con numerosas ambulancias y varios helicópteros que participaron de las tareas de asistencia y evacuación de los pasajeros.

De acuerdo con una portavoz de la Asociación General Holandesa de Empresas de Viajes, que habló en nombre del turoperador OAD, en el vehículo viajaban alrededor de 48 pasajeros de nacionalidad neerlandesa.

El portavoz de la compañía señaló al diario holandés De Telegraaf que, por el momento, no podían precisar cuántas personas habían muerto o resultado heridas, mientras continuaban las tareas de rescate en el lugar.

Las imágenes difundidas por medios suizos mostraron al autobús volcado sobre uno de sus laterales, junto a una estrecha carretera rural. En la zona se observaban numerosas ambulancias y equipos de emergencia trabajando para asistir a los pasajeros.

Según los primeros reportes, el autobús había salido de Países Bajos el lunes y formaba parte de un viaje turístico que había llegado a Suiza desde Austria. El accidente se produjo durante una excursión de un día por territorio suizo.

Las autoridades todavía trabajan para establecer el número exacto de víctimas y heridos y determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward