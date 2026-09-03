Milei anunció sanciones a empresas que operen en Malvinas y una base naval en Tierra del Fuego

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un paquete de proyectos para reforzar la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, junto con nuevas medidas para sancionar a empresas extranjeras vinculadas con la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área en disputa.

Además, el mandatario adelantó que el Gobierno nacional ampliará los recursos destinados al Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de fortalecer las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, sostuvo Milei al comenzar su mensaje. En esa línea, afirmó que no alcanza con mantener el reclamo diplomático, sino que el Estado debe utilizar “todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles” para defender la soberanía y los recursos nacionales.

El Presidente también cuestionó la explotación petrolera impulsada por el Reino Unido en el Atlántico Sur y puso el foco en el proyecto Sea Lion, que contempla la extracción de hidrocarburos frente a las Islas Malvinas.

Según planteó Milei, las Naciones Unidas vienen reclamando desde hace décadas que la Argentina y el Reino Unido se abstengan de realizar acciones unilaterales que impliquen cambios en la situación mientras continúa pendiente la controversia de soberanía. En ese contexto, consideró especialmente grave que el proyecto avance sobre un recurso no renovable que, según la posición argentina, pertenece al país.

“Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió el mandatario, quien además sostuvo que el avance de la explotación podría generar nuevos incentivos para que el Reino Unido profundice su presencia en las islas.

Más sanciones para empresas vinculadas con la explotación petrolera

Como parte de las medidas anunciadas, Milei se refirió a la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones para empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización del Estado nacional.

El Gobierno buscará modificar esa normativa para endurecer las sanciones y ampliar su alcance, incluyendo consecuencias penales y administrativas para empresas que presten servicios a compañías que participen de esas explotaciones.

En paralelo, el decreto reglamentario dictado este jueves establece un mecanismo para que los distintos organismos del Estado que detecten posibles incumplimientos legales remitan la información a la Cancillería, que podrá impulsar las sanciones correspondientes.

La reglamentación también apunta a coordinar y agilizar los procedimientos y contempla la incorporación de declaraciones juradas en trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de verificar que las empresas cumplan con la legislación argentina.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El denominado Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá como función definir la política de seguridad nacional y promover su aplicación transversal entre los distintos organismos del Estado.

De acuerdo con Milei, la iniciativa permitirá establecer una estrategia coordinada para la defensa de la soberanía y del territorio nacional y la recuperación de las Islas Malvinas.

El proyecto incluirá además un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima, destinado a reforzar las capacidades del Estado ante eventuales amenazas contra la integridad territorial.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego

Por último, Milei anunció que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las capacidades argentinas en materia de telecomunicaciones.

Según explicó, la infraestructura permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico estratégico del Atlántico Sur y reforzar su proyección geopolítica en una región considerada clave para los intereses nacionales.

“Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, afirmó el Presidente al cerrar su mensaje.