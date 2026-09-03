Con la consigna “Santo Revuelo”, Ciudadanía Activa convoca a un plenario abierto

Por Santotomealdía



Ciudadanía Activa convocó para este domingo 6 de septiembre a un plenario abierto bajo la consigna “Santo Revuelo”, una propuesta que tendrá como objetivo generar un espacio de encuentro, debate y participación en torno a diferentes problemáticas y desafíos de nuestra ciudad.

La actividad comenzará a las 11 en las instalaciones del Club Ministerio y estará abierta a quienes quieran participar. Desde la organización señalaron que la intención es escuchar distintas miradas, intercambiar propuestas y avanzar en la construcción colectiva de iniciativas vinculadas con la realidad de la ciudad.

Ciudadanía Activa se presenta como un espacio plural integrado por diferentes agrupaciones políticas. Entre sus principales referentes se encuentran Josefina Viano, de Yo Confío; Natalia Angulo, del FAS; y Luis Martínez, de Igualdad, además de militantes sociales, trabajadores y gestores culturales.

“Militar es encontrarnos. Es poner el cuerpo, escuchar, debatir, compartir nuestras preocupaciones y, sobre todo, sostener la convicción de que la realidad puede transformarse cuando nos organizamos y construimos colectivamente”, expresó Angulo, una de las impulsoras del encuentro.

Una convocatoria a la participación

Por su parte, Viano planteó la necesidad de modificar las formas de participación política. “No queremos una política que se limite a observar lo que pasa. Queremos una política que se involucre, que camine los barrios, que escuche a nuestros vecinos y vecinas y que transforme las demandas en propuestas y acciones concretas”, señaló.

Martínez también se refirió a los desafíos que enfrenta la ciudad y sostuvo: “Frente a los desafíos proponemos más participación, organización y militancia. Por ello invitamos a participar trayendo ideas, preguntas, diferencias, sueños y ganas de construir”.

Según explicaron desde Ciudadanía Activa, “Santo Revuelo” busca funcionar como un espacio para encontrarse, escuchar diferentes posiciones, debatir y organizarse, con la mirada puesta en las problemáticas y proyectos para nuestra ciudad.

Para facilitar la participación, la organización habilitó además un formulario de inscripción online para quienes quieran sumarse al plenario.